Verfolgungsjagd in Wildeshausen: Streifenwagen gerammt

Von: Dierk Rohdenburg

Streifenwagen gerammt: Ein 53-jähriger Wildeshauser wollte vor der Polizei flüchten. © dpa

Wildeshausen – Ein 53-jähriger Wildeshauser, der vermutlich betrunken war, hat sich am Donnerstag gegen 1 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die damit endete, dass er den Streifenwagen rammte und in einer Hecke landete.

Der Mann war den Beamten auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen aufgefallen, weil er ihnen in Schlangenlinien und ohne Fahrlicht entgegenkam. Daraufhin beschlossen die Polizisten, ihn einer Kontrolle zu unterziehen und wendeten den Streifenwagen.

Als der Autofahrer dies bemerkte, beschleunigte er und ignorierte das Anhaltesignal sowie das Blaulicht. Im Bereich der Einmündung der Straße „Zur Kuhtrade“ wollte er schließlich nach links abbiegen und verpasste offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Einfahrt. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte dabei ein Verkehrszeichen und landete anschließend in einer Hecke.

Autofahrer rammt Streifenwagen

Der Streifenwagen hatte inzwischen den Unfallort erreicht, und die Polizeibeamten waren im Begriff, auszusteigen, als der Autofahrer erneut beschleunigte und den Streifenwagen im vorderen Bereich rammte. Anschließend kam das Auto wieder in der Hecke zum Stillstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Wildeshauser wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Weiterer Unfall am Westring

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf dem Westring in Wildeshausen. Laut Polizeibericht befuhr eine 33-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem VW den Westring in Richtung Nordring. Ein 72-Jähriger aus Dötlingen bog währenddessen mit einem Kleinwagen vom Gelände eines Supermarktes auf den Westring ein und missachtete die Vorfahrt der Frau. Durch den Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu, die Sachschäden blieben gering.