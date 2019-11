Vereine können Auto gewinnen

Volksbank lobt Opel-Bus aus / Abstimmung startet am Montag

+ Die Vereinsvertreter hoffen auf viele Stimmen bei der Volksbank-Abstimmung. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Volksbank Wildeshauser Geest hat ein Gewinnspiel organisiert, bei dem ein Verein aus der Region einen Opel Vivaro gewinnen kann. Wer den neunsitzigen Bus im Wert von 28 000 Euro ergattert, zeigt sich allerdings erst nach einer Abstimmung, die am Montag, 18. November, um 8 Uhr auf der Internetseite der Volksbank unter www.vbwildeshauser-geest.de/opel startet. Bis zum 29. November, 15 Uhr, kann gevotet werden. Dabei kommt es aufs Engagement an, denn jeder kann so oft abstimmen, wie er will. Die beteiligten Vereine stellten sich am Dienstagabend bei einem Pressetermin vor.