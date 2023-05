Verein schafft neuen Bürgerbus an

Die Fahrgastzahlen des Bürgerbusses in Wildeshausen sind wieder auf dem Weg zurück auf das Niveau vor Corona. © bor

Der Bürgerbusverein Wildeshausen investiert in ein neues Fahrzeug. Es kostet rund 100 000 Euro. Die Fahrgastzahlen sind zuletzt wieder gestiegen.

Wildeshausen – Der Bürgerbusverein Wildeshausen schafft ein neues Fahrzeug an. Dabei verzichte man auf Mittel von der Stadt, betont der Vorsitzende Jochen Hoppe in einer Pressemitteilung. Mit allen Zusatzeinbauten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wie einer Rampe und Bodenrückhaltesystemen für Rollstühle koste das neue Fahrzeug rund 100 000 Euro. 75 Prozent davon werde von der Landesnahverkehrsgesellschaft übernommen, die auch alle übrigen Busse in Niedersachsen mitfinanziert. Der Vorstand des Vereins habe während seiner letzten Sitzung beschlossen, die restlichen 25 000 Euro aus der Vereinskasse zu bezahlen, um damit den Haushalt der Stadt nicht durch einen zusätzlichen Förderantrag weiter zu belasten, so Hoppe.

„Wir konnten in den vergangenen Jahren durch sparsames Wirtschaften, ein umfangreiches Controlling und natürlich auch durch weniger Fahrleistungen in den Coronazeiten entsprechende Rücklagen bilden, die wir jetzt für die Anschaffung des neuen Busses nutzen werden“, berichtet er. Der bisherige Reservebus, der inzwischen mehr als zehn Jahre alt ist, werde nach der Auslieferung des Neuen im kommenden Jahr verkauft werden, um wieder etwas Geld in die Kasse zu spülen.

Neues Fahrzeug wird im Mai 2024 geliefert

Der Bürgerbusverein hat das neue Fahrzeug gerade erst bestellt, es soll im Mai kommenden Jahres ausgeliefert werden. Der alte VW T6 habe dann mit sieben Jahren Laufzeit und einer Fahrleistung von rund 300 000 Kilometern die Grenze erreicht, bei der ein neues Fahrzeug bestellt werden müsse, so der Vorsitzende. Der Verein habe sich die Auswahl des Nachfolgers nicht leicht gemacht und verschiedene Hersteller angefragt. Der VW T6 werde in dieser Form nicht mehr gebaut und den Nachfolger werde der Hersteller erst im kommenden Jahr präsentieren, zeigte sich, dass ein neues Modell hermusste. Auch der Sprinter werde in der jetzigen Form nicht mehr hergestellt und sei für die Fahrgäste in Wildeshausen, die häufig mit einem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind, zu eng.

„Wir hätten natürlich auch sehr gerne einen Elektrobus angeschafft und haben bei einem Hersteller auch schon eine Probefahrt machen können. Aber leider reicht die Reichweite dieser Fahrzeuge mit derzeit 130 Kilometern bei Weitem noch nicht aus, um die etwa 220 Kilometer, die der Bus täglich zurücklegt, ohne zwischenzeitliches Aufladen zu schaffen“, bedauert Hoppe.

In diesem Zusammenhang weist er auf eine europäische Regelung hin. Die EU habe zwar für Wohnmobile entschieden, dass die Gewichtsgrenze von 3,5 auf 4,25 Tonnen heraufgesetzt wird, damit man diese noch mit dem normalen Auto-Führerschein fahren kann. „Leider hat man die Bürgerbusse und ähnliche Fahrzeuge dabei vergessen.“ Erst mit der Änderung dieser Gewichtsgrenze sei der Einbau von Batterien möglich, die die notwendige Größe haben, um die Reichweite zu garantieren – auch im Winter, wenn Heizung, Klima und alle anderen elektrischen Verbraucher eingeschaltet werden.

Zu wenig Reichweite: Kein Elektrobus

„Wir haben uns deshalb für ein Fahrzeug der Marke MAN TGE 3/140 entschieden, das baugleich mit dem VW Crafter ist“, informiert Hoppe. In dieses Fahrzeug würden nur alle Extras eingebaut, die ein moderner Bürgerbus heute benötige. Dazu zählen eine Standheizung, eine Klimaanlage und LED-Beleuchtung mit Kurvenlicht ebenso wie eine moderne Abgasanlage mit automatischer Katalysatorreinigung und ein Acht-Gang Automatikgetriebe. Der satellitengestützte Hinweismonitor für die Haltestellenanzeige und die elektrischen Kassensysteme sowie der Werbemonitor, auf dem die Sponsoren ihre Werbung schalten, werden später von der Delmenhorst Harpstedter Eisenbahn eingebaut, unter deren Konzession der Bürgerbus Wildeshausen fährt.

Dabei hat sich die Zahl der Passagiere nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Jahr auf rund 7 200 wieder mehr als verdoppelt. „Und auch in diesem Jahr hält die Entwicklung weiter an, sodass wir mit 9 000 bis 10 000 Fahrgästen wie im Jahr 2019 rechnen“, so Hoppe.

Auch das 49-Euro-Ticket werde daran einen kleinen Anteil haben. Man könne es zwar nur online und nicht im Bus kaufen und es werde auch nicht die Zuwächse wie das Neun-Euro-Ticket bringen. „Aber der eine oder andere Fahrgast wird sich sicherlich doch überlegen, ob es nicht günstiger ist, mit dem Bus für 49 Euro einen ganzen Monat und beliebig oft in Wildeshausen zu fahren, anstatt mit dem Auto“, ist sich der Bürgerbus-Vorsitzende sicher.