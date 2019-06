Verdienstorden für langjähriges ehrenamtliches Engagement

General Kuraschinski vergibt Auszeichnungen

+ © Bornholt Rolf Klostermann erhält den Verdienstorden von Jens Kuraschinski (r.). © Bornholt

Wildeshausen – Traditionell werden am Pfingstdienstag auf der Herrlichkeit zahlreiche Orden verliehen. Diesmal musste Schatzmeister Siegbert Schmidt die Schublade aber gar nicht so weit öffnen, denn es galt „nur“ Verdienstorden an Uniformen zu heften. Zunächst wurde Rolf Klostermann zu General Jens Kuraschinski gerufen.