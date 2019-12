Verdächtige nach Brandstiftung gefasst

Blitzeranhänger in Steinloge angezündet / Polizei nimmt zwei Männer fest

+ Blitzer-Anhänger in Brand: Die Feuerwehr löschte am 30. Mai das Gefährt, nun wurden die mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Foto: nSN

Steinloge – Die Polizei hat einen 22-Jährigen aus Essen und einen 37-Jährigen aus Cloppenburg festgenommen, die im Verdacht stehen, Ende Mai den Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg in Steinloge angezündet zu haben. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Dem Duo werden auch zahlreiche Brandstiftungen im Landkreis Cloppenburg zur Last gelegt, bei denen es vor allem darum ging, Polizeiwagen und andere Behördenfahrzeuge zu beschädigen.