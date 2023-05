Freizeitfahrt mit dem Trecker ist verboten: Vermehrt Kontrollen von Kremsern?

Von: Dierk Rohdenburg

Kremser-Tour ab Krandel: Der Malteser-Gildeclub wird diesmal darauf verzichten. © Malteser-Gildeclub

Kremser-Touren zu Pfingsten sind beliebt. Aber in der Regel verboten. Das hat Konsequenzen - auch in Wildeshausen.

Wildeshausen – Für viele Wildeshauser Gildeclubs ist es eine lange und gerne gepflegte Tradition, am Pfingstdienstag und den darauffolgenden Tagen mit Trecker und Kremserwagen vom Krandel zur Bewirtung zu fahren oder bei schönem Wetter zu einer feucht-fröhlichen Tour aufzubrechen. Der Malteser-Gildeclub wird darauf aber wohl in diesem Jahr erstmalig verzichten, und auch andere Gruppen dürften nach Einschätzung des Clubs noch ihre Touren absagen, weil Ärger droht.

„Neuerdings stoppt die Polizei im Landkreis Oldenburg die Kremser inklusive der heiteren Gesellschaften auf dem Anhänger“, berichtet Ulrik Kurth, Sprecher des Malteser-Gildeclubs. „Diesen traditionellen Fahrten, die man von jedem Schützenfest, von jeder Vatertagstour und ähnlichen Veranstaltungen in Niedersachsen kennt, wird nun offenbar der Kampf angesagt.“ Der Grund für das abrupte Ende der Fahrten liege darin, dass der Treckerfahrer in der Regel keinen Personentransportschein besitze. „Ab neun Personen wäre sogar ein Busführerschein notwendig“, stellt Kurth fest. Einige Polizisten im Landkreis würden zudem den Vorwurf der Steuerhinterziehung erheben, weil es sich bei dem Trecker und seinem Anhänger um ein zweckentfremdetes, landwirtschaftliches Gerät handelt, das nicht zum Personentransport zugelassen sei. Mit diesem Gespann würden Gewinne erwirtschaftet, die nicht landwirtschaftlicher Natur seien.

Fahrt zu Ende, Trecker und Anhänger auf dem Sattelschlepper

Laut Kurth ist es schon zu Verboten der Weiterfahrt gekommen. Trecker und Anhänger hätten dann kostenpflichtig abtransportiert werden müssen. „Unser Fahrer, der uns sonst immer transportiert hat, macht das deshalb nicht mehr“, so der Wildeshauser.

Rein rechtlich ist die Sache nach Auskunft der Polizeipressestelle klar. „Die grünen Kennzeichen gelten nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch“, stellt Polizeipressesprecher Albert Seegers fest. Wenn das Gespann auf öffentlichen Straßen für Freizeittouren verwendet werde, handele es sich um ein steuerrechtliches Vergehen. „Es ist eine Straftat, somit bleibt der Polizei kein Ermessensspielraum. Sie muss das Gespann anhalten“, so Seegers. Es gebe auf jeden Fall keine neue verschärfte Richtlinie, die dazu führe, dass im Landkreis Oldenburg nun vermehrt Kremsertouren kontrolliert werden.

„Herrliche Tradition“ gefährdet

Kurth und sein Gildeclub wünschen sich hingegen, dass die Ordnungshüter für die lieb gewonnene Tradition mehr Verständnis aufgebringen. „Natürlich müssen auch Kremserfahrten kontrolliert werden. Sollten sich die Beamten allerdings nicht in der Lage sehen, die Entscheidung über die Weiterfahrt mit Augenmaß und situationsgerecht selber zu treffen, so sollte man ihnen Hilfe aus den übergeordneten Dienstgraden zukommen lassen“, meint Kurth. Hierzu könnte ein Ausnahmetatbestand formuliert werden, nach dem dann vor Ort gehandelt und entschieden werden könne. Zur Not müsse das niedersächsische Verkehrsministerium entscheiden, ob es Kremserfahrten weiterhin geben soll oder nicht. „Ich finde, diese Tradition ist es wert, besonders beurteilt zu werden, damit man auch weiterhin an einem herrlichen Mai-Wochenende durch den schönen Landkreis Oldenburg fahren kann“, meint Kurth.