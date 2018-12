Verbindung zur Straße „Am Umspannwerk“ soll endlich geöffnet werden

Wildeshausen - Es sind nur wenige Meter, die die Visbeker Straße von der Straße „Am Umspannwerk“ in Wildeshausen trennen. Wer von der Visbeker Straße kommt, steht aber schnell vor einer Absperrung und dichtem Bewuchs, die eine Passage in Richtung Diskothek und Gewerbebetriebe unmöglich machen. Das soll sich endlich ändern. Im kommenden Jahr ist die Öffnung geplant. „Wir bereiten gerade die Ausschreibungen vor“, erklärte Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage.

Die fehlende Verbindung beschäftigt den Bauausschuss und den Rat seit mehr als fünf Jahren, denn schon im August 2013 hatte die FDP-Fraktion per Antrag gefordert, die Durchfahrt zu öffnen.

Später setzte sich der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff mehrmals für das Projekt ein. Doch alle Bestrebungen verliefen negativ, weil die Öffnung aufgrund der Beschaffenheit des Untergrunds mit erhöhtem Aufwand verbunden ist und das Areal nicht als Verkehrsfläche festgesetzt war.

Doch das Blatt wendete sich. Die Politik hatte sich im Jahr 2017 für eine Öffnung der Verbindung eingesetzt. Vor einem Jahr vermeldete Baudezernent Manfred Meyer, dass die Maßnahme Anfang 2018 durchgeführt wird. Weil bislang nichts geschah, plant die Stadtverwaltung nun, die Maßnahme im Rahmen der Wirtschaftsförderung umzusetzen.

Für Temming-Hanhoff ein längst überfälliger Schritt, denn seiner Ansicht nach ist es ein Unding, dass die Maßnahme so lange bis zu ihrer Realisierung braucht. Zudem ist er sehr unzufrieden damit, dass die Verwaltung in einem Protokoll zur Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bau und Umwelt am 18. Oktober ausführt, dass die Thematik „Öffnung zur Verbindung ,Am Umspannwerk‘“ kein Antrag aus den Reihen des Rates war. „Das ist nachweislich falsch“, so Temming-Hanhoff.

dr