Wildeshauser Großdealer muss sich vor Gericht verantworten

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Wildeshauser trieb im Jahr 2019 schwunghaften Handel mit Drogen. © dpa/Ingo Wagner

Wildeshausen – Ein in der Szene stadtbekannter Wildeshauser Großdealer steht ab Donnerstag, 20. April, vor dem Richter des Landgerichts Oldenburg.

Der Tatvorwurf lautet „Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wirft dem 27-jährigen aus der Kreisstadt vor, von Januar bis Dezember 2019 in Wildeshausen in 48 Fällen mit Betäubungsmitteln wie Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

In 58 Fällen soll er gewerbsmäßig tätig gewesen sein. In der Vergangenheit waren einige der Kunden bereits vor dem Amtsgericht in Wildeshausen verurteilt worden. Die Polizei hatte im Dezember 2019 das Mobiltelefon des Wildeshausers beschlagnahmt und konnte über die Kontakte und Chatprotokolle nachvollziehen, wo sich der Kundenkreis des Wildeshausers befand.

Viele der Kunden sind schon verurteilt

Zu den Abnehmern gehörte unter anderem ein Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt, der im Juli 2022 vom Amtsgericht Wildeshausen wegen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Er hatte am 14. August 2019 150 Gramm Marihuana von dem Wildeshauser Dealer erworben und ein Geschäft für einen Kumpel zum Verkauf von 200 Gramm Marihuana angebahnt.

Im Dezember klickten die Handschellen

Im März 2022 hatte das Amtsgericht Wildeshausen einen Drogendealer zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, der ein halbes Jahr lang mehr als zwei Kilogramm Marihuana von dem Großdealer entgegengenommen, um es selbst zu rauchen oder an Freude und Bekannte zu verkaufen. Letzter Übergabeort war der Lönsweg im Wald in Wildeshausen. Dort traf sich der Angeklagte mit seinem Händler. Beim letzten Treffen am Dezember 2019 klickten dann die Handschellen, nachdem die Ware und das Geld den Besitzer gewechselt hatten.

Im November 2021 wurde ein Mann aus Goldenstedt vom Schöffengericht des Wildeshauser Amtsgerichtes wegen zweimaligen Handels mit nicht geringen Drogenmengen sowie 14-maligen Handels mit geringen Mengen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten – drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt – verurteilt worden. Er hatte sich ebenfalls in Wildeshausen mit Drogen versorgt.