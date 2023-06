Politik möchte Häuser am Bahnhof erhalten: Veränderungssperre folgt auf Abriss

Von: Dierk Rohdenburg

Liegt in Trümmern: die ehemalige „Oldenburger Hundehütte“ am Bahnhof. © dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen möchte mit dem Erlass einer Veränderungssperre für drei Bebauungspläne längs der Bahnhofstraße zwischen Heemstraße und Bahnhof verhindern, dass historische Gebäude abgerissen werden können, die als stadtbildprägend eingeordnet werden.

Mit den Plänen sollen sich der Bauausschuss am 8. und der Rat am 29. Juni öffentlich beschäftigen. Für ein Gebäude am Bahnhof, das architektonisch als „Oldenburger Hundehütte“ eingeordnet wurde, kommen diese Pläne zu spät. Wie berichtet, wurde die Immobilie am Mittwochmorgen abgerissen. Die Baustelle wurde durch den Landkreis Oldenburg erst stillgelegt, als nichts mehr zu retten war. Seitdem ist auch ein Zaun um das Areal aufgestellt.

Nach Einschätzung der Stadt und der Kreisverwaltung hätte das Gebäude nicht abgerissen werden dürfen. Wie der Landkreis bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte, gab es eine Verfügung gegen den Besitzer der Immobilie, den Abriss zu unterlassen. Diese sei von der Stadt am Donnerstag vergangener Woche beantragt und am Freitag erlassen worden. Auf Nachfrage erklärte Kreissprecher Oliver Galeotti, die Verfügung sei am Freitag, 26. Mai, per E-Mail an den Rechtsvertreter der Immobilienbesitzer gegangen und nachweislich geöffnet worden. Die postalische Information sei hingegen erst am Mittwoch eingegangen – als der Abrissbagger sein Werk schon begonnen oder sogar verrichtet hatte.

Eigentümer und Planer äußern sich nicht

Die Rechtsanwaltskanzlei aus Oldenburg wollte keine Auskunft zu dem Fall geben, weil der zuständige Anwalt im Urlaub ist. Auch der Wildeshauser Planer meldete sich nicht bei unserer Redaktion zurück. Der Besitzer der Immobilie reagierte ebenfalls trotz mehrmaliger Bitte um Rückruf nicht. Der Eigentümer soll aber nach Informationen unserer Zeitung Teilen der Wildeshauser Politik den Sachverhalt anders geschildert haben als Stadt und Landkreis. Unter anderem sei das Abriss- und Neubauprojekt bereits im Dezember bei der Stadt vorgestellt und von der Verwaltung befürwortet worden. Zudem seien die Bedenken von Stadt und Landkreis nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen beim Eigentümer eingegangen, hieß es – ohne, dass sich das am Freitagmittag noch klären ließ.

Gebäude der Wildeshauser Zeitung nicht gefährdet

Die Veränderungssperre für das Gebiet an der Bahnhofstraße betrifft auch das Gebäude der Wildeshauser Zeitung, das im Jahr 1911 errichtet wurde. Nach Auskunft des Geschäftsführers der Mediengruppe Kreiszeitung, Henning Schröder, gibt es keine Pläne, das Gebäude abzureißen. „Angesichts des Alters werden wir aber über eine energetische Sanierung nachdenken müssen“, so Schröder, der von einem stadtbildprägenden Gebäude spricht.

Die Änderung der Bebauungspläne hat das Ziel, den Charakter der vorhandenen Siedlungsstruktur zu erhalten. Zukünftige Vorhaben sollen sich mit ihrer Kubatur in die Umgebungsbebauung einfügen. Deshalb sollen die geltenden Festsetzungen modifiziert werden. Mit einer Erhaltungssatzung möchte die Stadt zudem die vorhandene historische Gebäudesubstanz bewahren.