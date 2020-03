Veränderungen, damit alles bleibt, wie es ist

Ganderkesee/Landkreis – So wie bisher wird es mit dem Rettungsdienst im Landkreis Oldenburg nicht lange weitergehen können – dessen war sich Jörn Kaminski, Leiter des Rettungsdienstes in der Kreisverwaltung, am Dienstagabend sicher. Zumindest nicht, wenn dieser auch zukünftig auf einem unverändert hohen Niveau gewährleistet werden soll. Und damit in den kommenden Jahren zumindest alles so bleibt, wie es ist, werden einige Veränderungen im Rettungswesen notwendig sein: Nicht nur bei der Ausstattung der Fahrzeuge, sondern vor allem auch in der Koordination mit den Nachbarkommunen. Denn die Probleme, denen sich der Rettungsdienst schon jetzt ausgesetzt sieht, werden in den kommenden Jahren nur noch wachsen, war sich Kaminski sicher.

Die Mitglieder des Kreis-Bau-, Straßen- und Brandschutzausschusses hat er damit während der jüngsten Sitzung des Gremiums in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee überzeugt. Die Lösungsansätze gehen auf das Ergebnis einer Studie der Universität Maastricht zurück, an der sich der Landkreis beteiligt hatte.

Das Grundproblem umfasse unter anderem den Fachkräftemangel bei den hochausgebildeten Rettungskräften, sowie eine festzustellende Überarbeitung und Frustration bei den noch vorhandenen Mitarbeitern. Diese hänge nicht zuletzt mit einem anderen Problemfeld zusammen: Dem zunehmenden „Anspruchsdenken“ der Anrufer etwa, oder einer gewissen Hilflosigkeit etwa bei alleinstehenden, älteren Menschen. So sei der Rettungswagen tatsächlich schon einmal an einem Sonnabendnachmittag wegen eines eingewachsenen Zehennagels gerufen worden, aber auch wegen eines verstopften Katheters, der gereinigt werden musste. Den Bürgern sei in keinem Fall ein Vorwurf zu machen – „sie suchen sich die Hilfe eben dort, wo sie sie bekommen“, so Kaminski.

„Bislang gibt es nur zwei Knöpfe“, veranschaulichte er das Dilemma: Die Disponenten in der zentralen Großleitstelle in Oldenburg (GOL) könnten entweder einen Krankentransportwagen anfordern oder aber einen Rettungswagen – „eine rollende Intensivstation“. Daher sollen im Landkreis in einem ersten Schritt etwa die bisher vorgehaltenen, weitestgehend nutzlosen Mehrzweckfahrzeuge zu „Notfall-Krankentransportwagen“ umgewidmet werden – diese übernehmen künftig die Einsätze „ohne Blaulicht“. Dadurch verblieben die bisherigen Rettungswagen nur für die lebensbedrohlichen Fälle. Das entlaste insbesondere deren Besatzungen.

In einem weiteren Schritt könnte ein Gemeindenotfallsanitäter, wie er bereits im Landkreis Cloppenburg erprobt werde (wir berichteten), eine Vielzahl an Aufgaben übernehmen und das System so weiter entlasten. „Wir erhöhen also die Anzahl der Knöpfe“, umschrieb Kaminski das Ziel.

Weitere Verbesserungen und Synergien verspreche er sich von einer „fein abgestimmten“ Zusammenarbeit der an der Studie beteiligten Kommunen: Dies sind die Städte Oldenburg und Delmenhorst sowie die Landkreise Oldenburg, Cloppenburg, Ammerland und Wesermarsch. Denn bislang seien die Kommunen jedoch nur auf ihren eigenen Bereich fokussiert. Unter anderem durch die Koordination GOL könne dies zum Wohle der Hilfesuchenden verbessert werden. Das veranschaulichte er an einem Beispiel: Wenn sich etwa ein Delmenhorster Rettungswagen auf der Rückfahrt von Oldenburg befindet, während im Bereich Hude ein Notfall auftritt, könne dieser sofort mit diesem Einsatz betraut werden.

Dadurch könnten sich die Reaktionszeiten verringern. Und ein Einsatzteam aus Oldenburg könne Hundlosen (Gemeinde Wardenburg) rascher anfahren, als eines aus dem Landkreis. Die Standorte der Fahrzeuge, führte GOL-Leiter Frank Leenderts aus, würden alles 20 Sekunden per Satellitenortung aktualisiert.

Der Landkreis Oldenburg bleibe jedoch Träger des Rettungsdienstes innerhalb seiner Grenzen, unterstrich Kaminski, und behalte somit weiterhin die Entscheidungshoheit. Das sei rechtlich so geregelt und lasse sich so ohne Weiteres nicht ändern. Damit sprach er Bedenken an, die einige Ausschussmitglieder im Verlauf der Präsentationen geäußert hatten. Es gebe sechs Standorte mit Rettungswagen im Landkreis, entgegnete er – darunter Wildeshausen, Harpstedt und Ahlhorn – „und an allen bleiben die Fahrzeuge stehen“. Denn diese befänden sich dort nicht ohne Grund, sondern aufgrund eines wohlüberlegten Konzepts. Die Standorte der Notarztfahrzeuge seien hingegen noch nicht abschließend geklärt, da gebe es noch „bilateralen Abstimmungsbedarf“, der leichte Veränderungen mit sich bringen könnte, räumte Kaminski ein.

Nach seinem zweistündigen Vortrag und einigen Rückfragen der Ausschussmitglieder befürwortete das Gremium einstimmig, das erarbeitete Konzept schrittweise umzusetzen. Dabei erfolgten eine fortwährende Abstimmung zwischen den Beteiligten und entsprechende Anpassungen, so Kaminski. Kosten kämen auf den Landkreis nicht zu, da sich das System trage und das landesweit einmalige Pilotprojekt nicht zuletzt von den Krankenkassen unterstützt werde. fra