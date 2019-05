Vatertag: Hohe Sicherheitsvorkehrungen im Landkreis

Die Polizei hat sich in diesem Jahr besonders gut auf Gewaltdelikte an Vatertag vorbereitet. Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr in Ganderkesee sollen sich nicht wiederholen.

Landkreis - Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/ Wesermarsch bereitet sich nach eigenen Angaben umfangreich auf die Feiern im Zusammenhang mit dem Vatertag vor. Die Ordnungshüter machen deutlich, dass sich gewalttätige Ausschreitungen, wie sie sich im vergangenen Jahr bei einer Gaststätte in der Gemeinde Ganderkesee abgespielt haben, nicht wiederholen dürfen.

„Die Polizei ist daher mit einem hohen Kräfteaufgebot im Einsatz; zusätzlich zu den regulär im Dienst befindlichen Beamten werden weitere Einsatzkräfte in einer hohen zweistelligen Anzahl für die Sicherheit in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie in der Stadt Delmenhorst sorgen. Auch Diensthunde werden vorgehalten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein örtlicher Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen wird danach in jedem Fall die besagte Gaststätte in der Gemeinde Ganderkesee sein. Aber auch an anderen Veranstaltungsorten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion werden Einsatzkräfte präsent und sichtbar sein. „Aggressives Verhalten wird nicht geduldet, die Polizei wird frühzeitig und konsequent gegen erkannte Aggressoren einschreiten“, lautet die Devise.

An dieser Stelle appelliert die Polizei im Besonderen auch an einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Darüber hinaus bittet sie darum, die allgemein bekannten Verhaltensregeln im Straßenverkehr zu beachten. Dazu zählen unter anderem die Benutzung von Geh- und Radwegen, auch für Gruppen mit Bollerwagen, sowie die gegenseitige Rücksichtnahme, beispielsweise bei der Lautstärke der Musik oder Urinieren in der Öffentlichkeit.

