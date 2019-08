Wie der Vater so der Sohn

Wildeshausen – Bei der Firma B und F Metallbautechnik im Gewerbegebiet Düngstruper Straße in Wildeshausen hat Betriebsgründer Karl-Heinz Büsing (54) seinen Geschäftsführer-Posten geräumt und ihn an Sebastian Frank (32) übergeben. Letzter ist der Sohn des anderen Gründers und Geschäftsführers Michael Frank (58), der seine Tätigkeit fortführt.

Büsing will sich künftig der Restaurierung seines Resthofes in Rhade (Gemeinde Dötlingen) widmen, aber auch nicht ganz aus dem Berufsleben ausscheiden. Er werde andere Projekte verfolgen, „aber nicht in der Größenordnung von B und F“, verrät der Unruheständler.

Der Wechsel „ist für uns beide ein schwerer Schritt“, sagt Michael Frank, der in der Samtgemeinde Harpstedt lebt. Büsing ergänzt: „Wir haben uns immer gut verstanden.“ Beide sprechen von einer „besonderen Partnerschaft“, die nun endet. Aber mit Sebastian Frank sind sie sicher, einen guten Nachfolger gefunden zu haben.

Der 32-jährige Betriebswirt lebt in der Gemeinde Großenkneten und ist seit dem 1. April 2017 bei B und F aktiv. Erst als Prokurist und nun als Geschäftsführer, unter anderem für die Bereiche Controlling und Einkauf.

B und F wurde 1998 gegründet und stellt auf Kundenwunsch Sonderanfertigungen aller Art für die Industrie her – von Behältern über Rohre bis hin zu Schalldämpfern. Das und die eigenen Konstruktionen sind Stärken der Firma, die über 80 Beschäftigte hat. Am Firmensitz stehen nach einigen Erweiterungen rund 5 500 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. bor