Urgeschichtliches Zentrum soll weiter vorangetrieben werden

Von: Dierk Rohdenburg

Hallen weg, Backsteingebäude erhalten? Über das alte Feuerwehrhaus wird intensiv diskutiert. © dr

Wildeshausen – Der Finanzausschuss der Stadt Wildeshausen hat sich am Mittwochabend gegen die Stimmen von CDU, CDW und FDP mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Planungen und den Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses zu einem Urgeschichtlichen Zentrum (UZW) voranzutreiben.

Die FDP hatte sich in einem Antrag dafür eingesetzt, die Pläne für das UZW für eine gewisse Zeitspanne aufs Eis zu legen, bis die Stadt wieder über das nötige Geld verfügt.

Die CDW wollte mit einem Moratorium klären, wie hoch die Kosten der einzelnen Maßnahmen im Förderprogramm „Lebendige Zentren“, dazu gehört das Projekt UZW, derzeit sind, um einzelne Aufgaben eventuell zu stoppen.

„Wir fragen uns, ob wir uns das alles leisten können“, betonte CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken. „Vielleicht ist es aber schon jetzt teurer, das Projekt zu stoppen als es fortzuführen.“ Um das beurteilen zu können, sollen seiner Ansicht nach alle Zahlen auf den Tisch gelegt werden.

Diesem Wunsch kam die Verwaltung aber nicht nach. Sie legte lediglich Summen vor, die die Stadt innerhalb der nächsten Jahre investieren und per Rechnung belegen muss, um am Ende mit dem Land den Zweidrittel-Anteil in Höhe von rund sechs Millionen Euro abrechnen zu können. Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge erläuterte, dass er Abrechnungen vorlegen müsse, andernfalls könnten der Stadt zugesagte Fördermittel entgehen.

FDP befürchtet Defizit von 100.000 Euro jährlich

Das verstand FDP-Fraktionsvorsitzender Marko Bahr durchaus. „Ich habe nie gesagt, dass das UZW schlecht ist“, erklärte er. Er rechne jedoch mit einem jährlichen Defizit von 100.000 Euro. „Müssen wir uns solch einen Posten ans Bein binden?“, fragte er. Seiner Meinung nach sei es da sinnvoller, das Gebäude umzubauen und später eine andere Nutzung darin zu etablieren. „Wir könnten doch auch ein Bürgerhaus einrichten?“, fügte er hinzu.

Bürgermeister Jens Kuraschinski überzeugte er damit nicht. Es gehe darum, die Innenstadt und die Kaufkraft zu stärken, betonte er. Kämmerer Thomas Eilers hingegen machte deutlich, dass eine Aufgabe der geplanten Nutzung, die vom Land und dem Landkreis unterstützt würde, zu einer Nachnutzung führen würde, die die Stadt allein finanzieren müsste.

Bodo Bode (pro Wildeshausen) zeigte sich irritiert über die Diskussion. „Das UZW wird kein Renner“, sagte er. „Aber wir können das Gebäude mit hohen Fördergeldern und begrenztem Eigeneinsatz zu einem Kulturzentrum für Wildeshausen machen.“

Angesichts der schwierigen Haushaltssituation kündigte Wolfgang Sasse (CDU) an, das denkmalgeschützte Gebäude, als den Backsteinbau, für das UZW, den Verkehrsverein sowie den Bürger- und Geschichtsverein zur Verfügung stellen zu wollen. „In der Halle können wir dann andere Sachen machen“, sagte er. Zuerst sollten aber alle neuen Ratsmitglieder umfassend über das Projekt informiert werden, um weise entscheiden zu können.