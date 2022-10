UWG will kleine Fotovoltaikanlagen in Wildeshausen fördern

Von: Ove Bornholt

Deshalb nennt man diese Mini-Fotovoltaikanlagen -Anlagen auch „Balkonkraftwerk“. © Archiv

Wildeshausen – Die UWG-Fraktion hat beantragt, dass die Stadt Wildeshausen die Anschaffung von Fotovoltaikanlagen für Privatpersonen finanziell fördert.

Konkret geht es um sogenannte Mini-Fotovoltaikanlagen, Anlagen für Balkone und „Balkonkraftwerke“. „Mit Blick auf die aktuelle Energiekrise, steigende Preise in allen Bereichen des Lebens, der potenziellen Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland und dem damit befürchteten Zusammenbruch des Energienetzes sind viele Bürger besorgt über die Zukunft“, heißt es zur Begründung im Antrag.

Balkon-Fotovoltaikanlagen bestehen laut UWG in der Regel aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter, welcher maximal 600 Watt Ausgangsleistung hat. Jeder Bürger in Deutschland sei dazu berechtigt, eine solche Anlage zu betreiben, vorausgesetzt sie erfülle die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Das gelte aber nahezu für alle Komplettsysteme, die es auf dem Markt gibt. Die Anlage müsse weder genehmigt werden, noch könne der Betrieb untersagt werden. Vor der Nutzung müsse sie aber beim Energieversorger angemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen werden.

Die UWG schlägt vor, zunächst 20 000 Euro in den Etat der Stadt einzustellen. Pro Haushalt soll die Installation von Anlagen mit einer Leistung zwischen 300 und 450 Watt mit 100 Euro und Anlagen mit 451 bis 600 Watt mit 150 Euro bezuschusst werden. Des Weiteren soll die Förderung an sechs Bedingungen geknüpft werden:

Der Wechselrichter hat eine Maximalleistung von 600 Watt.

Die selbst genutzte Mietwohnung oder im Eigentum befindliche Immobilie hatte bisher noch keine Fotovoltaikanlage.

Die Anlage ist neu und entspricht den gesetzlichen Bestimmungen (Brandschutz). Die Kaufrechnung ist vorzulegen.

Vor der Nutzung ist die Anlage beim Energieversorger angemeldet und beim Marktstammdatenregister eingetragen worden.

Per Fotos wird nachgewiesen, dass die Installation tatsächlich erfolgt ist.

Die Anlage sollte innerhalb von drei Monaten vor Einreichen des Förderantrags montiert worden sein.

Zusätzlich bittet die UWG die Stadt darum, einen Vordruck zur Verfügung zu stellen, mit dem man die Anlage beim Energieversorger anmelden kann. Gesetzliche Vorgaben gebe es in der Hinsicht nicht. Manche Versorger hätten dafür keinen eigenen Vordruck und gestalteten die Anmeldung für den Endkunden umständlich.

„Es ist in unseren Augen eine Möglichkeit, bei der alle, sowohl Politik als auch Bürger, die Chance haben, etwas gegen den Klimawandel zu machen“, schreiben der Ratsherr und Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge und Florian Kramer von der UWG. Mit der Förderung werde ein Zeichen gesetzt, „dass wir die berechtigten Sorgen der Bürger ernst nehmen und sie unterstützen möchten“. Diese Art des Zuschusses durch eine Gemeinde gibt es nach dem Kenntnisstand der UWG nur ein weiteres Mal in Deutschland. „Es wäre ein positives Zeichen an weitere Kommunen ebenso zu handeln“, heißt es weiter. Der Landkreis Oldenburg fördert die Anschaffung von kleinen Fotovoltaikanlagen ebenfalls (wir berichteten).