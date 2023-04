UWG will Hauptschule zügig erweitern

Von: Ove Bornholt

Im Gange: Zurzeit wird die Mensa der Hauptschule aufgestockt. Es werden aber auch neue Klassenzimmer benötigt. Wann die gebaut werden, ist noch unklar. © bor

Der Raumbedarf der Hauptschule in Wildeshausen ist groß, aber eine Erweiterung würde rund 4,5 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung ist offen.

Wildeshausen – Derzeit wird die Mensa der Hauptschule Wildeshausen aufgestockt, um Platz für ein neues Lehrerzimmer zu schaffen. Geht es nach der UWG-Fraktion im Stadtrat, sollen die nächsten Baumaßnahmen zügig folgen. Hintergrund sind zum einen steigende Schülerzahlen durch das Auslaufen der Förderschule Lernen, zum anderen der jetzt schon hohe Bedarf an Unterrichtsräumen – schließlich ist die Hauptschule die einzige Schule in Wildeshausen, bei der noch Container genutzt werden.

Im Doppelhaushalt 2023/24 sind keine Gelder für die zusätzliche Erweiterung vorgesehen. Die ist zwar schon seit mehreren Jahren im Gespräch, fiel aber immer wieder Konsolidierungszwängen zum Opfer. „Die notwendigen Bauarbeiten sollen spätestens 2025 beginnen und die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushalt 2025/26 eingestellt werden“, fordert nun UWG-Ratsherr Wolfgang Däubler. „Nach Rücksprache mit der Hauptschule ist Eile geboten.“ Damit trifft er durchaus auf Zustimmung bei der Stadtverwaltung, wie aus der Vorlage für die Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 13. April, ab 18.15 Uhr im Stadthaus hervorgeht.

Dreizügigkeit wegen der neuen Förderschüler

Der im UWG-Antrag aufgeführte Wechsel einer feststellbaren Anzahl von Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen werde aller Voraussicht nach zu einer Dreizügigkeit beim fünften Jahrgang der Aufnahme in 2023/24 führen, so die Verwaltung. Das hatte Rektor Andreas Everinghoff im Februar auch gegenüber unserer Zeitung gesagt. Normalerweise wird eine Klasse ab 26 Schülern geteilt. Er verwies aber darauf, dass die Kinder mit Förderbedarf rechnerisch gesehen doppelt zählen. So reichten schon 13 von ihnen, damit eine neue Klasse eingerichtet werden muss.

Ihre Bedenken hat die Hauptschule an das Stadthaus weitergegeben. „Zwischenzeitlich hat die Schulleitung mehrfach deutlich gemacht, dass die Erweiterungsmaßnahmen auch über den ersten Bauabschnitt hinaus fortgesetzt werden müssen. Insoweit zeigt die Situation auch aus Verwaltungssicht Handlungsbedarf auf“, heißt es in der Vorlage.

Bleibt nur die Frage, wie die Erweiterung finanziert werden soll. „Im Kontext der sehr schwierigen vergangenen Haushaltsberatungen und den mehrfach besprochenen und skizzierten Unwägbarkeiten zur weiteren Haushaltsentwicklung, die nahezu alle Fraktionen betont haben, erscheinen frühe Nachtragsplanberatungen problematisch“, heißt es dazu aus dem Stadthaus. Auf der anderen Seite benötige eine solche Baumaßnahme einen langen Vorlauf, sodass aus Verwaltungssicht ein sofortiger Beginn der Nachtragsberatungen erwogen werden sollte. Also: Erst einmal planen und später über den Bautermin entscheiden.

Die Ausgaben dürften jedenfalls ordentlich ins Gewicht fallen. Allein für die Planung rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 420 000 Euro. Insgesamt wären für die Maßnahme investive Mittel von 4,5 Millionen Euro bereitzustellen.