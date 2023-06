UWG schlägt drei Parktarife für die Wildeshauser Innenstadt vor

Von: Dierk Rohdenburg

Parken mit App: An der Huntestraße soll nach UWG-Vorstellungen alles bleiben, wie es ist. © dr

Wildeshausen – Die UWG im Wildeshauser Stadtrat hat als erste Fraktion einen Vorschlag für die Parkraumbewirtschaftung in der Kreisstadt vorgelegt.

Ob sie auf einen Bierdeckel passt, wie Fraktionsvorsitzender Rainer Kolloge vor wenigen Wochen im Rahmen einer Ausschusssitzung angekündigt hatte, ist wohl eher eine Frage der Schriftgröße. Das Tarifsystem beinhaltet allerdings in der Tat nur drei unterschiedliche Zonen und soll den Aufwand der Bewirtschaftung gering halten.

Sinn des Konzeptes ist es nach Angaben Kolloges, die veranschlagten 200 000 Euro jährlich in die Haushaltskasse zu bekommen. „Ziel der Überlegungen ist auch (...), dass die Erhebung von Parkgebühren zu einer möglichst geringen Belastung sowohl für den Einzelhandel und die Dienstleister in der Innenstadt als auch für die Dauerparker führen sollte“, heißt es von der UWG in der Vorlage für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag, 15. Juni (18.15 Uhr, Stadthaus). Dort werden auch die ersten Ergebnisse einer Online-Umfrage vorgestellt.

Drei Tarife für die Innenstadt

Nach den Plänen der UWG soll es in Zukunft die Tarife A, B und C geben. Tarif A gilt für Dauerparker in der Parkpalette, auf dem Parkplatz Neue Straße sowie bei der Volkshochschule und an der Kaiserstraße. Hier sollen Nutzer 40 Euro monatlich zahlen und eine Vignette erhalten, die zum Parken berechtigt, ohne, dass ein Anspruch auf einen Platz besteht.

Der Tarif B soll längs der Hunte- und der Westerstraße gelten und so bleiben wie bisher.

Der Tarif C ist auf allen weiteren Parkflächen im Innenstadtring denkbar. Die ersten zwei Stunden sind kostenlos und werden durch eine Parkscheibe ausgewiesen. Von der zweiten bis zur vierten Stunde sind zwei Euro zu entrichten, ein Tag Standzeit kostet fünf Euro.

Das Konzept hätte laut UWG den Vorteil, dass die Parkplätze im Bahnhofsbereich und am Mühlendamm (laut Verwaltung 230 Plätze) sowie am Lehmkuhlenweg kostenfrei blieben. Da die Bewirtschaftung im kostenpflichtigen Bereich nur von 8 bis 18 Uhr vorgenommen werden soll, bliebe dort das Anwohnerparken weitgehend kostenfrei.

Die Zahl der Dauerparkplätze, insgesamt 262 Flächen, sollen in der Bewirtschaftung nach Tarif C abgerechnet werden. „Insofern scheint die Ausgabe von 250 Dauerparkkarten möglich“, so Kolloge. Hierdurch ließe sich ein Gebührenaufkommen von bis zu 120.000 Euro erzielen. Ein Vorteil der Regelung liege darin, dass die innenstadtrelevanten Parkplätze nicht von Dauerparkern belegt werden und nur für Kurzzeitparkende zur Verfügung stünden.

Genug Zeit für Erledigungen in der Innenstadt

Weil auf den Plätzen des Tarifs C, dazu gehören auch der Gildeplatz, die Plätze vor der alten Feuerwache sowie Plätze an den Nebenstraßen, die ersten zwei Stunden kostenlos sein sollen, bleibt nach Einschätzung Kolloges genug Zeit für Einkäufe, Arzt-, Friseur- oder Restaurantbesuche. „Nur wer sich länger in der Stadt aufhalten möchte, muss eine einfach gestaffelte Gebühr entrichten“, fährt er fort. Alternativ müsse er den Fußweg zu einem kostenfreien Parkplatz in Kauf nehmen. Die Buchung der Parkplätze könnte über die Park-App und drei anzuschaffende Parkscheinautomaten ermöglicht werden. Aufstellort wären laut Kolloge der Gildeplatz, der Parkplatz Neue Straße sowie der Parkplatz an der Kaiserstraße. Einer von vier Parkscheinautomaten könnte von der Westerstraße an die Sögestraße verlegt werden.

„Voraussetzung für ein Funktionieren der Bewirtschaftung ist eine konsequente Kontrolle insbesondere der Parkscheibennutzer“, schreibt Kolloge. „Die Kontrolle der Dauerparker ist bei einem sichtbar am oder im Fahrzeug auszulegenden Parkausweis einfach möglich.“