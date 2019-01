Reiseberater erzählen, was die beliebtesten Ziele der Wildeshauser sind

Ab in den Urlaub

+ © Foto: Terrasi „Manche Kunden machen sich Gedanken über die politischen Situationen“, sagt Martin Brockmann. Klassische Reiseziele wie Spanien seien nach wie vor beliebt, so der Reiseberater. © Foto: Terrasi

Wildeshausen – In vielen Unternehmen läuft in diesen Tagen die Urlaubsplanung fürs neue Jahr. Arbeitnehmer halten Ausschau nach Brückentagen, und wer schnell war, hat seine Reise schon vor Längerem gebucht. Doch wohin geht es? Unsere Zeitung hat sich in den Reisebüros der Kreisstadt nach den beliebtesten Zielen der Wildeshauser umgehört.