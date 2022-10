Urgeschichtliches Zentrum: „Endlich eine Anlaufstelle und nicht nur ein Schild an der A1“

Von: Dierk Rohdenburg

Setzen auf das UZW: Michael Müller, Gerold Ratz, Claudia Olberding, Svea Mahlstedt, Bernd Oeljeschläger und Jens Kuraschinski (v.l.). © Stadt

Wildeshausen – Die Ausbauplanung ist abgeschlossen, der Trägerverein gegründet, die Ausschreibung wird vorbereitet. Langsam rückt nach Angaben der Wildeshauser Stadtverwaltung die seit Jahren geplante Realisierung des Urgeschichtlichen Zentrums (UZW) näher.

Darauf weist auch ein großes rotes Transparent hin, das seit Kurzem vor der alten Feuerwache steht, wo das UZW seine Heimat finden soll.

„Die finanzielle Ausstattung des Trägervereins ist jetzt von den anstehenden Haushaltsberatungen abhängig“, erläutert Bürgermeister Jens Kuraschinski. In der Startphase 2023 rechnet er mit einem Zuschussbedarf von 27 .000 Euro für Personal und Sachaufwendungen jeweils für Stadt und Landkreis.

Nach Informationen unserer Zeitung beteiligen sich alle anderen institutionellen Mitglieder des Trägervereins, das gehören beispielsweise die Gemeinde Goldenstedt oder der Zweckverband Wildeshauser Geest, daran nicht finanziell.

Kuraschinski betont, dass das UZW kein reines Museum, sondern ein überregionales Info-Zentrum werden soll, in der neben dem Verein Urgeschichtliches Zentrum auch der Verkehrsverein und der Bürger- und Geschichtsverein (BGV) ihre Dienste anbieten werden.

Michael Müller: „Hervorragender Ankerpunkt“

„Es wird endlich Zeit, dass wir das UZW haben, das schon so lange an der Autobahn ausgeschildert ist und nach dem die Touristen immer wieder fragen“, betont Claudia Olberding vom Verkehrsverein in der Pressemitteilung der Stadt. Gerade für Gäste von auswärts müsse eine Anlaufstelle eingerichtet werden, die sich gut als Startpunkt für Stadtrundgänge, Radtouren und Busfahrten eigne. Als „hervorragenden Ankerpunkt für Bürger und Auswärtige“ bezeichnet Michael Müller vom Stadtmarketing das geplante UZW.

„Neben den Touristen werden wir mit unserer Museumspädagogik aber auch die Schüler im Blick haben“, betont Svea Mahlstedt vom Verein Urgeschichtliches Zentrum. „Wir haben hier oberflächig sichtbare urgeschichtliche Schätze, die wir Jung und Alt erklären wollen“, so die Vorsitzende weiter.

„Und die vorgesehene Sonderausstellungsfläche im UZW eignet sich perfekt für den Bürger- und Geschichtsverein, der dort die lokale Geschichte präsentieren kann“, ergänzt Müller.

Diese Kombination von Geschichte begrüßt auch BGV-Vorsitzender Bernd Oeljeschläger: „Alle, die Wachstum für Wildeshausen wollen, können nur auf die Ur- und Frühgeschichte setzen, die uns einzigartig macht“, erläutert er. Dieser Schatz, von dem andere ähnlich große Mittelzentren nur träumen könnten, müsse allerdings ständig beackert und bespielt werden.

Historisches Rathaus muss aufwendig saniert werden

Auf dieses belebende Alleinstellungsmerkmal setzt auch Kuraschinski: „Wenn wir, wie Kritiker des UZW vorschlagen, einfach nur ein Dorfgemeinschaftshaus oder ein Haus der Vereine aus der alten Feuerwache machen, bringt das die Stadt nicht weiter. Wir wollen in Zeiten des Online-Handels Kaufkraft hierher ziehen, indem wir uns von anderen abheben“, wirbt er eindringlich für eine Umsetzung des Projekts.

Und dann sei da noch etwas, das für ein neues Quartier für Verkehrsverein sowie Bürger- und Geschichtsverein spreche: „Leider nagt der Zahn der Zeit am historischen Rathaus“, berichtet Kuraschinski. Probleme mit Feuchtigkeit, die veraltete Elektrik sowie energetisch nötige Maßnahmen machten eine umfassende und zeitintensive Renovierung nötig, wenn das Rathaus weiter genutzt werden solle.