Unwetter im Landkreis Oldenburg: Baum fällt auf Auto, Jugendzeltlager evakuiert

Landkreis – Das Gewitter am Sonntagabend führte zu einer Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehr im Landkreis Oldenburg. In Hude fiel ein Baum auf ein Auto und verletzte eine Frau und ein Kind. Das Zeltlager der Feuerwehren in Huntlosen wurde evakuiert.

Nach einem Tag, an dem die Feuerwehren im Landkreis bereits mit Flächenbränden und Fahrzeugbränden beschäftigt waren, blieb kaum Zeit zur Erholung. Ab 20 Uhr bildete sich eine angekündigte Gewitterzelle vor dem Landkreis Oldenburg, die mit starkem Wind und Blitzen aufzog.

Um die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen, informierte die Leitstelle Oldenburg im Vorfeld über WarnApps und nutzte zusätzlich CellBroadcast als Warnmittel vor möglichen Gefahren.

Massiver Baum fällt auf ein fahrendes Auto

Das Gewitter erreichte eine außergewöhnlich starke Intensität, was zur Folge hatte, dass zahlreiche Bäume entwurzelt wurden und auf Straßen, Häuser oder Fahrzeuge stürzten. In Hude fiel ein massiver Baum auf ein fahrendes Auto, in dem sich eine Mutter und ihr siebenjähriger Sohn befanden. Beide wurden bei dem Vorfall verletzt, wobei die Fahrerin schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr Altmoorhausen rückte umgehend zu diesem dringlichen Einsatz aus und konnte die Personen erfolgreich befreien. Anschließend wurden sie dem Rettungsdienst übergeben.

Kreisjugendzeltlager evakuiert

Das Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Huntlosen wurde im Vorfeld evakuiert. Dazu versammelten sich die Teilnehmer in der angrenzenden Sporthalle, um dort Schutz zu finden. Mittlerweile konnten alle zurück auf ihre Zeltplätze und das Zeltlager geht wie gewohnt weiter.

Im weiteren Verlauf der Gewitterfront kam es kurzzeitig zur Sperrung einiger Bahnstrecken, da Bäume auf die Gleise gestürzt waren. Durch das Laub an den Bäumen bot dieses dem Wind eine große Angriffsfläche. In den vergangenen Wochen hatten vermehrt Gewitter den Landkreis Oldenburg heimgesucht und für zahlreiche Einsätze gesorgt, die von der Feuerwehr bewältigt werden mussten. „Leider waren die Bäume aufgrund der vorherigen Stürme bereits geschwächt, wodurch sie nun noch schneller umfielen. Die Drehleitern der Feuerwehren Ganderkesee und Wildeshausen waren im gesamten Landkreis gebunden, um teils Äste oder Bäume aus der Höhe zu entfernen“, berichtete Jannik Stiller, Sprecher der Kreisfeuerwehr.

Am Nachmittag Feuer löschen, am Abend sägen

Insgesamt wurden bis 23 Uhr etwa 100 Einsätze von den Feuerwehren abgearbeitet. Besonders erwähnenswert ist, dass die Feuerwehrleute im Landkreis Oldenburg ehrenamtlich tätig sind und ihre wichtige Arbeit unentgeltlich verrichten. Am Nachmittag mussten sie beispielsweise noch unter schwerem Atemschutz und in dicker Einsatzkleidung mehrere Flächenbrände und brennende Mähdrescher löschen, um sich am Abend den Herausforderungen von Wind und Wasser zu stellen. „An dieser Stelle möchten wir allen Arbeitgebern und Familien danken, die ihre Liebsten in ihrem Engagement unterstützen“, so Stiller.