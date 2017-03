Unterschriften gegen Umzugspläne

Wildeshausen - Die Elternvertreter der St.-Peter-Schule in Wildeshausen können sich bei ihrem Protest gegen einen Umzug der Grundschule in das Gebäude der Hunteschule an der Heemstraße der Unterstützung der katholischen Kirche St.-Peter sicher sein. Am Wochenende sammelten die Eltern Unterschriften für den Verbleib am alten Standort und erhielten durch Pastor Ludger Brock von der Kanzel aus volle Rückendeckung.

Bevor er den Segen am Ende der Messen am Sonnabend und Sonntag gab, ergriff Pastor Brock in der Kirche das Wort und wies auf die Unterschriftenaktion hin, die die Elternvertreter vor dem Gotteshaus organisiert hatten.

Für alle verständlich erklärte er, warum die katholische Kirche und das Offizialat kein verbrieftes Mitbestimmungsrecht bei einem eventuellen Umzug der St.-Peter-Schule haben. Die Grundschule ist keine katholische Einrichtung, sondern „nur“ eine Schule des katholischen Bekenntnisses und steht damit in der Trägerschaft der Stadt Wildeshausen. „Meine persönliche Meinung ist jedoch, dass die Schule auf jeden Fall an ihrem heutigen Standort bleiben soll“, so Brock, der dafür spontan Applaus bekam. Ergänzend fügte er hinzu: „Ich unterstütze die Aktion der Elternvertreter und habe auch schon unterschrieben.“

+ Das hat sich gelohnt: Zahlreiche Wildeshauser trugen sich vor der Kirche in die Unterschriftenlisten ein.

Die Eltern wollen ihren Protest kreativ und intensiv zum Ausdruck bringen. Am Wochenende erwarteten sie die Gottesdienstbesucher mit selbst gebastelten Präsenten in Form des Kinderspiels „Himmel und Hölle“ am Ausgang der Kirche. In dem Spiel sind die Hauptbeweggründe gegen einen Umzug zusammengefasst. „Himmel steht in diesem Fall für das, was die Kinder, Eltern und Lehrer im Augenblick Positives an ihrer Schule haben, Hölle steht im übertragenen Sinn dafür, wie Politik und Stadt derzeit mit der Hunteschule und uns umgehen“, so Elternvertreterin Christin Rollié.

Inge Debbeler gehört zu den älteren Wildeshauser Bürgern. Sie berichtete den Eltern: „Ich bin heute noch Mitglied im Förderverein. Mir liegt die Schule sehr am Herzen, wir haben dort schon so viel Schönes erreicht.“

Auch Elisabeth Rollié, deren drei Kinder und sechs Enkel schon auf der St.-Peter-Schule waren und zum Teil auch noch sind, sorgt sich um den Verbleib der Einrichtung. „Die Schule hat eine so tolle und familiäre Atmosphäre. Genau richtig für kleine Kinder, die in die Schulwelt starten. Das muss so bleiben“, so Rollié.

Nach dem Gottesdienst gab es intensive Diskussionen über die Haltung der Wildeshauser Politik und Überlegungen, dass Hunteschule und St.-Peter-Schule ihre Standorte bereits im kommenden Jahr tauschen könnten. Es zeigte sich, dass die Haltung der Politiker mit großem Interesse verfolgt wird.

„Wir haben auch an diesem Wochenende wieder eine große Resonanz und tolle Unterstützung erfahren“, freuten sich Christin Rollié und Stephanie Brahms von der Elternschaft. „Wir werden alles tun, um unseren Standort weiter zu erhalten, und mit dem Rückenwind kriegen wir das auch hin.“

