Unterstützung für Brauchtumspflege und -gestaltung

Gründung eines „Fördervereins Gildefest Wildeshausen“ / Mitglieder gesucht

+ Der Vorstand des Vereins mit Erst-Dieter Frost, Manfred Wulf, Siegbert Schmidt und Jörn Röhr (v.l.). Foto: Förderverein

Wildeshausen – Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat sich bereits am 4. November ein „Förderverein Gildefest Wildeshausen“ gegründet, der mittlerweile auch in das Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt in Vechta als gemeinnützig anerkannt ist.