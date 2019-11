Unterschlagung im Stadthaus: Mitarbeiterin entwendet mindestens 85.000 Euro

Verdächtigte Frau mittlerweile verstorben

Im Stadthaus wurde jahrelang Bargeld unterschlagen. Doch die verantwortliche Mitarbeiterin ist ermittelt worden.

Im Zuge der Jahre 2010 bis 2018 wurden in der Stadtverwaltung Wildeshausen mindestens 85 000 Euro unterschlagen. Darüber informierte Bürgermeister Jens Kuraschinski am Freitagvormittag im Rahmen eines Pressegesprächs. Zuvor hatte er die Kollegen im Stadthaus über die Unterschlagung in Kenntnis gesetzt, die im September 2018 aufgeflogen war.