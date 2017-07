„Genuss am Fluss“ steht „auf drei guten Säulen“

60 Aussteller bei Event dabei

+ © Mediengruppe Kreiszeitung Auch an die Kinder ist gedacht. Auf sie warten einige Spiel- und Mitmachaktionen. © Mediengruppe Kreiszeitung

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Der Countdown läuft, die Vorbereitungen gehen jetzt langsam, aber sicher in die Endphase. Torsten Koschnitzke und Stefan Iken sind sich sicher, dass die zweite Auflage des Events „Genuss am Fluss“ von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, ein voller Erfolg wird und den Besuchern noch mehr bietet als vor zwei Jahren. „Unsere Veranstaltung ist so bekannt geworden, dass sich viele Aussteller jetzt schon von allein bei uns gemeldet haben“, so Koschnitzke.