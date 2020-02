Müll ist gleichzeitig Wertstoff: 88 Prozent Abfall haben neuen Nutzen

Landkreis Oldenburg – Warum den Müll trennen, wenn er auf der Deponie ohnehin wieder zusammengekippt oder in die Müllverbrennungsanlage geschoben wird? Diese Frage stellten einige Leser nach unserem Bericht über einen Müllwagenfahrer, der in Kirchseelte den Restmüll und das Altpapier im gleichen Sammelfahrzeug entsorgt hatte.

Für Uwe Dölemeyer sind das „Stammtischbehauptungen“. Der Diplom-Ingenieur für Abfallwirtschaft ist seit fast 35 Jahren beim Landkreis Oldenburg beschäftigt und stellvertretender Leiter des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft. „In den 1980er-Jahren ist alles auf die Deponie Bargloy in Wildeshausen gegangen“, sagt er. Doch mittlerweile habe der Landkreis eine Verwertungsquote von rund 88 Prozent – was jedoch auch eine thermische Verwertung mit einschließe.

Deutlicher wird die Mülltrennung an weiteren Zahlen. Die Gesamtmenge der eingesammelten Abfälle und Wertstoffe betrug 2018 rund 66.037 Tonnen. Davon blieben nach den Verwertungswegen „nur“ noch 7835 Tonnen übrig, die nicht mehr sinnvoll genutzt werden könnenen und auf einer Deponie landen – somit wertlos sind.

Im Landkreis Oldenburg kamen 2018 (aktuellste Zahlen) aus der Sammlung von Rest- und Gewerbeabfällen, Sperrmüll und „wilden Ablagerungen“ 24 .962 Tonnen zusammen. Das entspricht rund 192 Kilogramm pro Einwohner.

Biologische Anteile werden zu Kompost-Abfall

Diese Abfälle landen mitnichten alle auf der Deponie oder in der Müllverbrennungsanlage. „Sie werden auf der Umschlagstation in Neerstedt in große Container verladen und/oder auch direkt zur mechanischen Aufbereitung in den Landkreis Ammerland gebracht“, erklärt Dölemeyer. Dort werde das Material eingehend separiert. Unter anderem trenne die Anlage die biologischen Anteile ab und führe sie einer Kompostierung zu. Aber auch Metalle, Holz und weitere Wertstoffe werden herausgefiltert und entweder als Rohstoffe genutzt oder wegen ihres hohen Heizwertes einer thermischen Verwertung zugeführt.

Ab dem 1. April ist nach Angaben Dölemeyers die Firma Remondis für das Recycling von Papier, Pappe sowie Kartonagen im Landkreis zuständig. Es fallen hiervon rund 10.000 Tonnen jährlich an. Jeder Bewohner entsorgt somit durchschnittlich 76,5 Kilo.

Altglas wird sortenrein getrennt

Die 2 750 Tonnen Altglas aus der Containersammlung werden von der Firma GAR aus Stuhr im Auftrag der Dualen Systeme entsorgt und vermarktet. Hier dürfen übrigens auch die Deckel mit im Container landen, weil das Metall später separiert wird. Es sollte jedoch möglichst sortenrein getrennt werden, um eine gute Weiterverwertung zu ermöglichen.

Im „Gelben Sack“ oder zukünftig auch in der „Gelben Tonne“ landen durchschnittlich 4 400 Tonnen Leichtverpackungen. Aus der Bioabfall-Behältersammlung kommen zudem rund 13 750 Tonnen Bioabfall zusammen. Dazu gehören auch Lebensmittelreste aller Art, die ausdrücklich nichts in der Restmülltonne zu suchen haben. Viele der 60.000 Haushalte im Landkreis Oldenburg halten sich allerdings nicht daran.

Landkreis hat 44 Verträge abgeschlossen

„Das ist mir unverständlich“, so Dölemeyer. „Die braune Tonne mit 80 Litern Fassungsvermögen kostet im Monat lediglich 2,60 Euro.“ Jeden Werktag werden im Landkreis 5000 bis 7000 Behälter mit Altpapier, Restmüll oder Bioabfall geleert. „Für die geordnete Müllentsorgung haben wir 44 Verträge abgeschlossen“, berichtet Dölemeyer. Diese Vereinbarungen sollten helfen, eine ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zu gewährleisten. Damit eben nur ein ganz geringer Teil des Mülls unwiderruflich auf der Deponie in Mansie (Landkreis Ammerland) landet. Die dort vom Landkreis reservierte Fläche dürfte noch rund zwölf Jahre verfügbar sein. Dann müssen Alternativdeponieflächen her.