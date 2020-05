Unklarheit in den Kitas

Noch liegt keine Verordnung vor / Musikschule wartet noch ab

+ Bald wieder offen? Bislang ist noch nicht geklärt, wann und wie es in den Kindertagesstätten weitergeht. Foto: dpa

Wildeshausen – Wie geht es in den Kindertagesstätten des Landkreises Oldenburg weiter? Die Kreisverwaltung kann nach eigener Auskunft dazu noch nichts Verlässliches sagen, da die Absprachen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder keine Verordnungskraft haben. „Sie sind Absprachen zum Vorgehen, die danach mit Verordnungen durch die Länder umgesetzt werden müssen“, erklärt Kreis-Pressesprecher Oliver Galeotti. „Auch für die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten herrscht dadurch eine gewisse Verwirrung, wie der aktuelle Stand tatsächlich ist.“ Bisher sei von der niedersächsischen Staatskanzlei nur ein Stufenplan vom 4. Mai vorgelegt worden, der eine Erweiterung der Betreuung in Kindertagesstätten erst ab Montag, 18. Mai, vorsieht. „Zusätzlich verwirrend ist der Umstand, dass für die Kindertagespflege eine Änderung ab Montag, 11. Mai, im Raume steht“, so Galeotti. „Die notwendige Verordnung liegt noch nicht vor, sie muss allerdings spätestens am 9. Mai veröffentlicht werden, da die aktuelle Verordnung am 10. Mai abläuft.“