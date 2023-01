Kontrolle auf der A1: Einen Sattelzug zur Verschrottung freigegeben

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Ladung nicht ausreichend gesichert: Dieser Laster musste pausieren. © dr

Erschreckendes Ergebnis: 26 von 54 Nutzfahrzeugen wurden bei einer Kontrolle auf der A1 bei Wildeshausen die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug war schrottreif.

Wildeshausen – Mit einem Großaufgebot kontrollierten spezialisierte Gruppen der Polizeidirektion Oldenburg und Mitarbeiter des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) am Donnerstag den Güterverkehr auf der Autobahn 1 in Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Nord.

Dabei hat die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg am Donnerstag 26 von 54 begutachteten Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Laut Pressemitteilung wurden die schwerwiegendsten Mängel im Bereich der Bremsanlagen, der Beleuchtungseinrichtungen und der Elektrik festgestellt. Bei einer Sattelzugmaschine traten erhebliche Schäden im Bereich der Beleuchtung zu Tage, die auf einer Seite funktionsuntüchtig war. Einzelne Bauteile hingen nur noch an den Stromleitungen und drohten abzufallen, so die Polizei.

Fahrzeug muss verschrottet werden

Ein weiterer Sattelauflieger hatte erhebliche Mängel an den Reifen sowie an der Luftfederung. Bei der weiterführenden Kontrolle in einer TÜV-Niederlassung stellten die Prüfer darüber hinaus Risse am Rahmen sowie defekte Bremsleitungen fest. Die Schäden waren so schwerwiegend, dass sich eine Reparatur aus Sicht der verantwortlichen Firma nicht mehr rentierte. Noch vor Ort wurde entschieden, dass der Sattelauflieger verschrottet wird.

Ungenügend gesichert: Diese Aluminiumrohre könnten bei einem Unfall verrutschen. © dr

Die Kontrollen begannen um 8.30 Uhr und wurden gegen 15.30 Uhr beendet. Vor Ort und in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West waren 35 Polizeibeamte im Einsatz, die den Verkehr beobachteten und auffällige Fahrzeuge zur Tank- und Rastanlage geleiteten. „Wir schauen, ob alte Zugmaschinen oder Auflieger im Einsatz sind oder Sattelzüge ungewöhnliche Geräusche verursachen“, beschrieb Polizeioberkommissarin Daniela Seeger die Vorgehensweise der Beamten.

Schnell erste Missstände entdeckt

Sehr schnell stießen die Experten auf erste Missstände. So hatte ein aus den Niederlanden kommender Sattelauflieger 24 Tonnen Aluminiumrohre nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Rohre hätten mit rund 50 Spanngurten befestigt werden müssen. Vorhanden waren aber lediglich 17. Zudem gab es eine große Lücke im Laderaum direkt hinter der Fahrerkabine. „Wenn der Fahrer eine Vollbremsung machen muss, stoßen die Rohre nach vorne. Das ist für den Fahrer lebensgefährlich“, beschrieb Rainer Höfken, Verantwortlicher für Ladungssicherung bei der Polizei, die Problematik.

Ein grundsätzliches Problem ist nach Einschätzung des Experten, dass viele Unternehmen die Ladung nicht durch rutschfeste Matten sichern. „Die Fahrzeuge haben alles dabei“, so Höffken. „Aber oft nehmen sich die Leute bei der Beladung nicht die nötige Zeit.“ Der Sattelzugfahrer sei dann der Leidtragende, wenn er in einen Unfall oder eine Kontrolle gerate.