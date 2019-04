Ungeheure Bühnenpräsenz verzückt das 70-köpfige Publikum

Matthias Monka stellt sein Album „Stunde Null“ in Privatschul-Aula vor – zusammen mit Gitarrist Oliver Kronhardt

+ Unbändige Spielfreude: Matthias Monka (l.) und Oliver Kronhardt. Foto: Rinne

Wildeshausen – Innerhalb der Reihe „Spasche live“ hat am Freitag der Bremer Musiker und Songwriter Matthias Monka nebst „Verbündetem“ in der Aula der Privatschule „Gut Spascher Sand“ gastiert. Organisator Arndt Baeck freute sich über das wachsende Interesse an dem Veranstaltungsreigen. „Zu jedem Konzert mussten wir bisher eine Stuhlreihe dazustellen“, sagte er. Diesmal kamen fast 70 Zuhörer.