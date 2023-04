Zahl der Verkehrsunfälle steigt wieder - neue Gefahrengruppe: Pedelecfahrer

Von: Gero Franitza

Teilen

Bei einem Unfall in Wildeshausen wurde eine Person schwer und eine leicht schwer verletzt. © Rohdenburg

Delmenhorst/Landkreis – Nach zwei rückläufigen Jahren sind die Unfallfallzahlen im Bereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch im vergangenen Jahr auf 7 321 Verkehrsunfälle angestiegen – das sind 117 beziehungsweise 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Landkreis Oldenburg ereigneten sich 2 862 Unfälle (2021: 2 782, plus 2,8 Prozent). Die Zahl der Wildunfälle sank landkreisweit von 1037 auf 1 009.

Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2022 hervor, die die Beamten am Donnerstag in Delmenhorst vorgestellt haben. Bei der Auswertung der Zahlen ist offenbar eine neue Zielgruppe in den Blickpunkt geraten: „Dieser Anstieg ist zumindest zu einem nicht unbedeutenden Teil auf die Gruppe der Fahrradfahrer zurückzuführen. Gerade in Bezug auf die Nutzung von Pedelecs konnten Verkehrsunfälle mit teilweise sehr schweren Folgen registriert werden“, erläutern die Beamten in der Auswertung. Aus diesem Grund liege ein Fokus der Ordnungshüter auf dieser Gruppe der Verkehrsteilnehmer.

Darüber hinaus seien die Zulassungszahlen in den beiden Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch, sowie der Stadt Delmenhorst erneut gestiegen: Zu Beginn des Jahres waren 278 612 Fahrzeuge zugelassen, was einer Steigerung von 0,98 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Hauptunfallursachen

Die meisten Verkehrsunfälle sind laut Auswertung der Daten auf Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren, ungenügenden Sicherheitsabstand, das Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen sowie nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen zurückzuführen.

Tote und Verletzte

Verkehrsunfälle mit verletzten Personen haben nach zwei rückläufigen Jahren wieder deutlich zugenommen: Die Statistik listet 1 147 solcher Unfälle auf, was einer Steigerung von 11,6 Prozent entspricht. Das Zahlenwerk nennt 402 Unfälle im Landkreis (2021: 344). Die Anzahl der schwer Verletzten war hingegen rückläufig: Die Beamten zählten 216 Unfallbeteiligte. Dies entspricht einer Reduzierung von rund 1,4 Prozent. Im Landkreis Oldenburg stieg die Gesamtzahl jedoch deutlich an, von 64 auf 95 Personen.

16 Menschen ließen auf den Straßen in der Inspektion ihr Leben, davon neun im Landkreis Oldenburg (2021: 7). „Die meisten Unfälle mit Verletzten sind auf das Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen zurückzuführen, gefolgt von ungenügendem Sicherheitsabstand und nicht angepasster Geschwindigkeit“, geben die Beamten die Gründe für diese Unfall-Gruppe an.

Unfälle mit Kindern

Kinder im Alter bis 14 Jahren sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen glücklicherweise nicht tödlich verletzt worden. Bei den schwer verletzten Kindern wurde ein deutlicher Rückgang registriert: Insgesamt wurden sieben Kinder darin verwickelt (was einem Rückgang von 30 Prozent entspricht), davon zwei im Landkreis Oldenburg. 30 Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Kindern waren Schulwegunfälle. Als Hauptunfallursachen listet die Statistik das verbotswidrige Benutzen von Fahrbahnen, beziehungsweise anderen Straßenteilen, sowie Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf.

Junge Fahranfänger

.Im Berichtszeitraum kamen drei Beteiligte aus der Risikogruppe der „Jungen Fahranfänger“ (18 bis 24 Jahre) im Straßenverkehr ums Leben (2021: 2), davon eine Person im Landkreis Oldenburg. Zusätzlich wurden insgesamt 42 junge Menschen schwer verletzt (2021: 39), 17 im Kreisgebiet – vier mehr als im Jahr zuvor. Hauptsächlich wurden Unfälle laut Polizei durch ungenügenden Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit verursacht.

Senioren ab 65 Jahren

Personen dieser Altersgruppe waren an 1 298 Verkehrsunfällen beteiligt. Das macht einen deutlichen Anstieg von rund 19,7 Prozent zu 2021 aus. Wie im vergangenen Jahr seien rund 75 Prozent dieser Unfälle von Senioren verursacht worden. In 48 Fällen waren schwere Verletzungen bei Unfallbeteiligten zu beklagen (plus 33,3 Prozent), 17 ereigneten sich davon innerhalb der Kreisgrenzen. Die Zahl der tödlich verletzten Senioren stieg von vier auf sieben Personen (Landkreis: 5).

Fahrräder und Pedelecs

501 Unfälle sind dieser Gruppe zuzuordnen. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung von 48,22 Prozent gegenüber 2021. Insgesamt 552 Radfahrer waren daran beteiligt. Mehr als ein Drittel (207) ereigneten sich im Landkreis. 49 Beteiligte wurden schwer verletzt, (plus 29 Prozent, Landkreis: 29). Sechs weitere Radfahrer erlagen ihren schweren Verletzungen (2021: 1, Landkreis: 4). Bei allen verstorbenen Radfahrern handele es sich um Senioren aus der Altersgruppe „65+“, nennen die Beamten weitere Details. Bei fünf Unglücken sei ein Pedelec beteiligt gewesen. „Die Geschwindigkeit der Pedelecfahrer wird oftmals von anderen Verkehrsteilnehmern falsch eingeschätzt. Aber auch die Fahrer dieser Zweiräder sind in vielen Fällen zu wenig trainiert, um mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern ausreichend schnell reagieren zu können“, nennen die Polizisten häufige Ursachen.

Motorradfahrer

Die Anzahl der beteiligten Motorradfahrer hat sich im Jahr 2022 um rund 6,7 Prozent auf 176 Beteiligte gesteigert (Landkreis: 73). 38 Motorradfahrer wurden dabei schwer verletzt (plus 15,1 Prozent, Kreis: 19). Die Anzahl der Verstorbenen halbierte sich auf nunmehr drei tödlich Verletzte. Ein Biker verstarb im Kreisgebiet.

Alkohol und Drogen

Im vergangenen Jahr wurden 124 Verkehrsunfälle polizeilich bekannt, bei denen mindestens ein Beteiligter eine alkoholische Beeinflussung aufwies (plus 23) – mit 38 rund ein Drittel im Landkreis Oldenburg. Bei den Verkehrsunfällen unter Beeinflussung von Drogen und Medikamenten wurde ein Anstieg von 15 auf 22 Verkehrsunfälle (Kreis: 7) registriert.

Unfallflucht

Im Jahr 2022 wurden 1539 Verkehrsunfallfluchten registriert. Dies bedeutet eine Steigerung von etwa 5,4 Prozent zum Jahr 2021. Die Aufklärungsquote sank um 3,7 Prozent. Bei 103 Verkehrsunfallfluchten wurden Personen verletzt, knapp die Hälfte mehr als zuvor. Einzelne Zahlen für den Landkreis liegen in diesem Punkt nicht vor.