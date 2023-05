Unfallflucht: Zeugen gesucht

Unfallflucht bei der Volkshochschule Wildeshausen

+ © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild Nach einer Unfallflucht bei der Volkshochschule Wildeshausen sucht die Polizei Zeugen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Auf dem Parkplatz der Volkshochschule an der Wittekindstraße in Wildeshausen wurde am Montag ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Geschädigte stellte seinen weißen Kleintransporter um 20.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er um 20.45 Uhr zurückkehrte, stellte er Schäden an der Fahrzeugfront fest. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein möglicher Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.