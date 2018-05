Zwischen Autos eingeklemmt: Radfahrerin schwer verletzt

Wildeshausen - Eine 67-jährige Radfahrerin wurde am Freitag bei einem Unfall schwer verletzt.

Ein 84-jähriger Mann war gegen 10.25 Uhr mit seinem Auto auf der Ahlhorner Straße in Richtung Westring unterwegs und wollte nach links in die Dr-Eckener-Straße abbiegen. Dabei übersah der Senior die Radfahrerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in falscher Richtung fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin samt Fahrrad zwischen den Wagen des 84-Jährigen und einem weiteren Auto eingeklemmt wurde, teilt die Polizei mit. Die 67-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

