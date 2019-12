90-Jähriger nimmt Vorfahrt und prallt gegen Baum

Vier Leichtverletzte am Kreisel

Vier Leichtverletzte gab es bei dem Unfall auf dem Kreisverkehr an der Visbeker Straße.

Wildeshausen – Ein 90-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen hat am Sonnabend um 12.15 Uhr auf der Visbeker Straße in Wildeshausen dem Wagen einer 55-jährigen Goldenstedterin im Kreisverkehr am Krankenhaus die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht.