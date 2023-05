Unfall auf der Wittekindstraße: Radlerin leicht verletzt

Von: Ove Bornholt

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. © dpa

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag in Wildeshausen erlitten, als sie auf der Wittekindstraße mit einem BMW zusammenstieß.

Eine Autofahrerin und eine Radfahrerin sind am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der Kreuzung Kleine Wallstraße/Wittekindstraße in Wildeshausen zusammengestoßen. Letztere stürzte und erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wie die Beamten schildern, war die 41-jährige Wildeshauserin mit ihrem BMW auf der Kleinen Wallstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Wittekindstraße kollidierte sie dann mit der 55-jährigen Radfahrerin aus Kassel. Diese folgte der abknickenden Vorfahrt in Richtung Kaiserstraße.

Die 55-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Die Schäden am Rad und Auto sind laut Polizei gering.