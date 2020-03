Unbekannte verwüsten den Sportplatz von Grün-Weiß Kleinenkneten

Eigentlich war beim SV Grün-Weiß Kleinenkneten alles für die Rückrunde in der 2. Kreisklasse gerüstet, aber am Wochenende machten Unbekannte der Fußballabteilung einen Strich durch die Rechnung. Am Samstagabend oder im Laufe des Sonntages verwüsteten sie den Platz. Sie schmissen die Kabine für die Ersatzspieler und Trainer gegen einen Baum. Dabei wurde der Rahmen vermutlich irreparabel verbogen. „Das ist ein Totalschaden“, ärgert sich der GWK-Vorsitzende Andreas Scholz im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei schockiert, sehr wütend und auch frustriert. Die Unbekannten warfen auch das Jugendtor über den Sportplatz. Fotos: Grün-Weiß Kleinenkneten