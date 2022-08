Unbekannte steigen bei Wildeshauser Krandienst ein und stehlen Steuergeräte

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht nach Dieben von hochwertigen Steuergeräten. © dpa

Wildeshausen – Hochwertige Steuergeräte haben bislang unbekannte Personen bei einem Diebstahl an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen gestohlen.

Sie verschafften sich laut Polizeibericht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zum umzäunten Gelände des Hüffermann-Krandienstes. Aus dort gelagerten Krankabinen entwendeten sie die Steuergeräte. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Kinder stoßen mit Rad zusammen: Mädchen verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun zwei beteiligte Jungen.

Die Zehnjährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Katenbäker Berg in Richtung Marschweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit zwei kleineren Jungs, die den Marschweg in Richtung Stadt befuhren. Durch die Kollision kamen alle drei Kinder zu Fall. Ihre Räder verkeilten sich ineinander.

Das Mädchen trug Schürfwunden davon, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An ihrem Fahrrad entstanden geringe Schäden. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jungen, die nach dem Unfall aufstanden und weiterfuhren, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Mit Wohnmobil verunglückt

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch gegen 20.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Hannoveraner mit einem Wohnmobil die Autobahn 28 in Richtung Bremen. In Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost kam er mit seinem Wohnmobil nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 15.000 Euro beziffert. Der Mann blieb unverletzt.