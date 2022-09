Unbekannte setzten Hecke bei der Alexanderkirche mit Knallern in Brand

Von: Dierk Rohdenburg

Unbekannte setzten am Mittwochabend mit Knallkörpern eine Hecke in Brand. © dpa

Wildeshausen – Die Vegetation war am Mittwochabend noch weitgehend ausgedorrt, als unbekannte Personen gegen 19.44 Uhr an der Grünen Straße in Wildeshausen mit Knallkörpern einen Heckenbrand verursacht haben.

Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner gehört, dass jemand Knallkörper warf, und stellten kurze Zeit später fest, dass eine zum Kirchengrundstück gehörende Hecke in Brand stand. Das Feuer konnten sie mit eigenen Mitteln löschen, sodass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste.

Nun fragt die Polizei nach Hinweisen zu möglichen Verursachern. Wer helfen kann, meldet sich unter Telefon 04431/9410 bei der Dienststelle in Wildeshausen.