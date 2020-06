Unbekannte reißen Tambourfahne ab

Wildeshausen – Als Tambourmajor Thorsten Niester am Sonntag in der Frühe aus dem Fenster sah, war er geschockt: Der vor dem Haus an der Straße „Am Lehmstich“ stehende Fahnenmast lag quer über dem Vorgartenweg. Die rund 3,5 Meter lange Fahne mit dem Abbild eines Tambours fehlte. Sie war gestohlen worden.

„Die müssen den Mast in der Nacht aus der Verankerung gezogen haben“, vermutet er. „Der saß recht fest in der Erde. Das dürften mehrere Personen gewesen sein.“ Offenbar hatten es die Unbekannten genau auf seine Fahne abgesehen, denn davon gibt es nur zehn Exemplare, die sich die Mitglieder des Tambourkorps der Wildeshauser Schützengilde speziell haben anfertigen lassen.

20 Fahnen an der Straße

Die beschauliche Wohnstraße ist bekannt für seine rund 20 Masten, die jedes Jahr von den Nachbarn zu Pfingsten gehisst werden. „Normalerweise machen wir das alle gemeinsam. Im vergangenen Jahr haben wir den 20. Jahrestag der Aktion gefeiert“, so Niester. In diesem Jahr hätten die Nachbarn zwar auch alle ihre Masten geschmückt. Man sei aber nur auf Abstand in Kontakt gekommen und habe gemeinsam ein Bier getrunken.

Während alle anderen Fahnen weiterhin an den Grundstücksgrenzen stehen, liegt der mit einem Papagoy an der Spitze geschmückte Mast von Niester quer auf dem Grundstück. Die unbekannten Täter haben die Fahne von den Haken gerissen, denn diese sind ebenso noch vorhanden wie das Band, mit dem der Stoff befestigt war.

„Bitte zurückbringen!“

Als sich die Tamboure am Sonntag mit ihren Frauen im „Alten Amtshaus“ trafen, war Niester noch immer geschockt. Es geht ihm nicht um den Wert der Fahne, sondern um die emotionale Verbundenheit zum Tambourkorps, die damit zum Ausdruck gebracht wurde. Aus diesem Grunde bittet er die Täter, ihm die Fahne wieder zu bringen und im Vorgarten abzulegen. So richtig anfangen kann seiner Ansicht nach damit eh niemand etwas, da jeder sofort erkennen würde, dass es sich um die gestohlene Fahne handelt.

Aus Polizeisicht war das Pfingstwochenende in Wildeshausen sehr ruhig, wie Pressesprecherin Lorena Lemke bestätigte. Es habe eigentlich nur einen etwas größeren Einsatz gegeben. So meldeten Anwohner am Sonnabend gegen 17 Uhr, dass sich auf dem Gelände des Motocross-Clubs in Aumühle rund 100 Fahrer mit einigen Angehörigen zum Training versammelt hatten.

Polizei löst Training auf

„Da war die Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht möglich“, so Lemke. Die Kollegen hätten die Veranstaltung untersagt. Die Beteiligten hätten sich einsichtig gezeigt, und bei einem Kontrollbesuch der Polizeibeamten zwei Stunden später sei die Veranstaltung auch beendet gewesen, heißt es im Bericht.

Über das gesamte Pfingstwochenende habe es zudem einige Hinweise von besorgten Bürgern gegeben, berichtete Lemke weiter. Die Polizei habe die Adressen angefahren. Es seien aber keine Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Verordnungen festgestellt worden. Auch die Gastronomie habe sich weitgehend an die Regelungen gehalten, bilanzierte die Pressesprecherin. In manchen Lokalen sei aber die Gästeliste nicht ordentlich geführt worden. In diesem Fall hätten Polizei und Ordnungsbehörde die Wirte darauf hingewiesen, dass das korrekt zu erfolgen hat, um etwaige Infektionsketten nachverfolgen zu können.