Unbekannte beschädigen Autos in Wildeshausen und Dötlingen

Auf Autos in Dötlingen und Wildeshausen hatten es unbekannte Täter abgesehen. © dpa

Wildeshausen/Dötlingen – Zahlreiche Beschädigungen an Autos in Wildeshausen und Dötlingen sowie ein Diebstahl aus einem Auto beschäftigen die Polizei Wildeshausen am Wochenende.

In der Zeit zwischen Samstag um 17 Uhr und Sonntag um 0.10 Uhr kam es danach auf einem Parkplatz eines Hotels an der Wildeshauser Straße in Dötlingen zu mehreren Sachbeschädigungen und zu einem Einbruchdiebstahl an dort geparkten Fahrzeugen. Der Täter hat mittels eines unbekannten Gegenstandes die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und aus einem der Autos einen Koffer entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 entgegen.

In der Zeit zwischen Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 9-30 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz an der Kokenstraße in Wildeshausen an einem Auto mehrere lange Kratzer an der kompletten rechten Fahrzeugseite hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 entgegen.

Vom Tankstellengelände geflüchtet

Ebenfalls am Samstag, diesmal gegen um 18.16 Uhr ist es auf einem Tankstellengelände an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unbekannte fuhr mit seinem silbernen Mini-Van mit Oldenburger Kennzeichen rückwärts vom Tankstellengelände herunter und stieß dabei gegen ein Leuchtschild, das stark beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich in Fahrtrichtung Wildeshausen, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 entgegen.

Radfahrer übersehen

Bereits am Freitag ereignete sich gegen 12.25 Uhr ein Unfall auf der Delmenhorster Landstraße in Harpstedt. Ein 59-jähriger Mann aus Wildeshausen beabsichtigte, vom Horstedter Weg nach rechts auf die Delmenhorster Landstraße abzubiegen. Dabei übersah der 59-jährige einen bevorrechtigten 70-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.