Umzug der St.-Peter-Schule an die Hunteschule?

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Wildeshauser Grundschulen müssen entlastet werden. Es fehlen Räume, sodass bereits seit Jahren Mobilbauten genutzt werden. Zudem ist die Wallschule in manchen Klassenstufen fünfzügig – was rechtlich nicht zulässig ist. Bis zum Sommer sollen deshalb verlässliche Planungen auf dem Tisch liegen.

So hat es der Ausschuss für Stadtentwicklung vergangene Woche empfohlen und gleichzeitig die eingeplante eine Million Euro für eine Erweiterung der Wallschule gestrichen. Das schon deshalb, weil es offenbar viel weitreichendere Pläne gibt, die Schullandschaft in der Kreisstadt neu zu ordnen.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung verständigten sich Politiker, Verwaltung und Schulleitungen am Montag nichtöffentlich darauf, gezielt darauf hinzuarbeiten, den Standort Hunteschule, der derzeit dem Landkreis Oldenburg gehört, möglichst schon 2018 zu übernehmen, um dort die St.-Peter-Schule einziehen zu lassen. Die dann an der St.-Peter-Straße frei werdenden Räume könnten von der Holbeinschule übernommen werden, die dann teilweise nicht mehr dreizügig wäre, sondern vierzügig. Gleichzeitig könnte die Wallschule (möglicherweise durch Veränderung der Schulbezirke) in Zukunft nur noch vierzügig sein.

Rein rechnerisch gelänge es so, allen Schülern genügend Räume zur Verfügung zu stellen. Es ist allerdings unklar, ob alle Beteiligten mitspielen. Zunächst wird die Hunteschule noch voll genutzt, und auch 2018 (und später) benötigt die Förderschule einige Unterrichtsräume. Es gibt zwar eine Vereinbarung zwischen Wildeshausen und dem Landkreis, dass die Stadt die Schule zum Preis von 550 000 Euro übernehmen kann, wenn der Landkreis die Räume nicht mehr benötigt. Doch noch vor einer Woche hatte die UWG im Ausschuss angezweifelt, dass der Landkreis tatsächlich den Standort aufgeben möchte, zumal die Schule für viel Geld saniert wurde. Einen Kreistagsbeschluss gibt es ebenfalls nicht. Vielmehr hatte das Gremium noch vor einem Jahr deutlich gemacht, dass die Hunteschule zunächst weiter als Förderschule genutzt werden soll.

Zweifelhaft ist auch, ob die Elternschaft der St.-Peter-Schule einen Umzug akzeptieren würde. Dieser würde ohnehin unter neuer Leitung erfolgen, weil sowohl Schulleiterin Brigitte Schmidt als auch Konrektorin Ingrid Lutze im Sommer in den Ruhestand gehen.