Umzug der Polizei verteuert sich

Beamte sollen nun Ende 2021 an die Daimlerstraße umziehen

+ Die Wildeshauser Polizei zieht Ende 2021 in dieses Gebäude an der Daimlerstraße um. Foto: dr

Wildeshausen – Der Umzug der Wildeshauser Polizei wird teurer als bisher geplant. Wie das staatliche Baumanagement Ems-Weser in Oldenburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, steigen die reinen Baukosten von den ursprünglich angesetzten knapp zwei Millionen Euro auf 2,9 Millionen. Hinzukommen 1,3 Millionen Euro Kaufpreis für Grundstück und Gebäude an der Daimlerstraße in einem Gewerbegebiet. Dorthin soll die Wache von der Herrlichkeit verlegt werden. Die jetzt genutzten Gebäude sind schon seit mehreren Jahren sanierungsbedürftig.