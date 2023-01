Umzug in die Villa Knagge zum Ende des Jahres

Von: Dierk Rohdenburg

Die Veranda ist fertig, die bunten Kacheln müssen noch bearbeitet werden. © dr

Wildeshausen – Bis Weihnachten 2023 soll der Umzug erfolgen: Die neuen Besitzer der Villa Knagge in Wildeshausen, die Anwälte Hans-Jürgen Meyer, Andreas Vock und Volker Pickart, hatten zwar ursprünglich gehofft, schon im Frühjahr dieses Jahres in das denkmalgeschützte Gebäude an der Ahlhorner Straße einziehen zu können. Doch unter anderem aus fördertechnischen Gründen stehen die größten Bauarbeiten noch bevor, sodass die Kanzlei zunächst am alten Platz bleibt.

Eine wesentliche sichtbare Änderung soll es aber schon bald auf dem Grundstück geben. Das Obergeschoss des Gärtnerhauses ist soweit hergerichtet, dass es bezogen werden kann. Der Mietvertrag ist unterzeichnet „Es ist gut, dass dort Licht brennt“, findet Pickart. Es sei wichtig, dass das Areal bewohnt sei. In der Vergangenheit waren mehrmals Einbrecher in die Villa eingedrungen. Zwar wurde nichts gestohlen, aber es gilt, Schäden durch Vandalismus zu vermeiden.

Blick von der Veranda nach draußen. © dr

Wie berichtet, war das Gebäude im Frühjahr 2021 verkauft worden, nachdem es mehrere Jahre leergestanden hatte. Die Stadt hat inzwischen den Bebauungsplan geändert und damit einer neuen Nutzung der Immobilie zugestimmt. Zunächst ging es für die Besitzer aber darum, Teile der Fassade und der Veranda zu retten. „Die wäre uns sonst nach vorne weggekippt“, beschreibt Pickart die schwierige Situation.

Baugenehmigung liegt seit acht Monaten vor

Im April hatten die neuen Besitzer die Baugenehmigung erhalten. Da sie aber hoffen, Mittel aus dem Förderprogramm Leader zu erhalten, mussten Meyer, Vock und Pickart warten, bis der Landkreis Oldenburg und die Stadt Wildeshausen jeweils 25.000 Euro Unterstützung für die Sanierung bewilligten. „Die nächste Zuwendung gibt es jetzt erst ab Mai“, erklärt Pickart. Vorher dürfe nicht mit den förderfähigen Arbeiten begonnen werden. Dazu gehörten Teile der Außenfassade, die Fenster sowie Arbeiten an den historischen Kacheln und dem Mosaik. „Baustart ist wohl zu Pfingsten“, hofft Pickart.

Im Inneren gibt es ebenfalls viel zu tun. Das Gebäude ist zwar schon entkernt, zunächst müssen aber Teile des Daches repariert werden. „Anschließend wird die Elektrik neu installiert und der Boden behandelt“, berichtet Pickart. Die Terrazzo-Flächen der Villa aus dem Jahr 1852 seien derzeit mit Auslegeware und Pappe bedeckt.