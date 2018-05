Umweltminister Lies lobt Landkreis Oldenburg

Besuch um Kreishaus / Klimaschutzprojekt vorgestellt / SPD-Politiker holt sich Anregungen

+ Ansgar Lasar, Ralf Wiechmann, Christian Wolf, Bernhard Wolff, Olaf Lies, Jürgen Seeger und Manuela Schöne (von links) mit der Urkunde für den Landkreis Oldenburg und einer Klimabilanz. - Foto: bor

Wildeshausen - Auf Einladung von Landrat Carsten Harings hat sich der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwochabend im Kreishaus in Wildeshausen über ein ausgezeichnetes Klimaschutzprojekt des Landkreises Oldenburg informiert. Es ging um die „Klimaallianz in der Landwirtschaft“, für die der Kreis im Januar in Berlin beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“ prämiert worden war (wir berichteten).