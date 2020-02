Umstellung auf H-Gas: Malteser helfen erkrankten Bürgern

Wildeshausen – Das Unternehmen EWE Netz arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, den Nordwesten auf H-Erdgas umzustellen, das vorwiegend aus Norwegen, Russland und Großbritannien stammt. Aktuell geht es darum, in Wildeshausen, Dötlingen, Visbek und Winkelsett jedes Gasgerät individuell zu prüfen, ob eine Umstellung problemlos erfolgen kann.

„Allerdings öffnen bei vielen Besuchen nicht nur gesunde Menschen ihre Türen“, so Jens Witthus von der EWE Netz in einer Pressemitteilung. „Uns stellte das in der Vergangenheit vor besondere Herausforderungen, die nun aber mit einer Kooperation gelöst werden können.“

Seinen Angaben zufolge sollen die Malteser Kunden, die zwar krank sind, die aber dennoch zu Hause leben, unterstützen. Das gilt auch für Kunden, die einen kranken Angehörigen zu Hause pflegen. Das Thema ist brisant, denn bereits bei über 1 600 Kunden musste die EWE das Gasgerät sofort sperren, weil davon unter Umständen eine Gefahr für die Bewohner hätte ausgehen können. Witthus: „Die Gasmonteure hatten meistens viel zu hohe Kohlenmonoxidwerte im Abgas der Geräte festgestellt. Sollte das Gas in die Wohnräume gelangen, kann es von den Bewohnern nicht wahrgenommen werden. Es ist farblos, geruchlos, geschmacklos und nicht reizend. “

Auf der einen Seite schützt EWE Netz die Bewohner mit dem vorübergehenden Sperren vor einer potenziellen Atemvergiftung. Auf der anderen Seite werden aber alle Heizkörper im Haus kalt. Mehr noch: Schnell ist auch das warme Wasser weg.

„Für kranke Menschen kann sich dadurch eine sehr schwierige Situation entwickeln“, schreibt Witthus. „Und hier kommen die Malteser ins Spiel. Falls die Bewohner des Hauses mit der Situation überfordert sind, kann der Gasmonteur per Telefon eine sofortige Unterstützung anfordern.“

Roland Brüggemann, Leiter des Malteser Service Centers, informiert über den genauen Ablauf: „In solchen Fällen schalten sich unsere Mitarbeiter telefonisch ein und kümmern sich um den Kunden. Wir unterstützen beispielsweise bei der Suche eines lokalen Installateurs, der die Heizung repariert oder wartet.“

Bei Bedarf kontaktieren die Malteser aber auch die örtliche Sozialstation oder den Pflegedienst des Kunden. Sie nehmen zu Verwandten, Vermietern und Hausverwaltung Kontakt auf und sie organisieren – falls notwendig – ein Hotelzimmer oder einen Kurzzeit-Pflegeplatz.

Für Betroffene ist der Service nach Angaben der EWE immer kostenfrei – unabhängig davon, bei welchem Energieunternehmen sie letztlich ihre Gasrechnungen begleichen. Nur darüber hinaus in Anspruch genommene Leistungen sind von den Betroffenen selbst zu bezahlen.