Umlage sinkt wohl: 4,6 Millionen Euro vom Landkreis Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Geld für die Kommunen: Noch in diesem Jahr soll der Hebesatz bei der Kreisumlage gesenkt werden. © dpa

Wildeshausen – Die Kommunen im Landkreis Oldenburg können noch in diesem Jahr mit einer stattlichen Überweisung rechnen. Der Finanzausschuss des Kreises empfahl in seiner Sitzung am Montagnachmittag, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

Ist das in der Regel der Fall, wenn Kommunen erhöhte Ausgaben schultern müssen, ging es diesmal darum, die deutlich verbesserte Einnahmesituation des Kreishaushaltes zu berücksichtigen, und rund 4,6 Millionen Euro an die kreisangehörigen Gemeinden auszuzahlen. Der Hebesatz der Kreisumlage wird deshalb auf 35 Prozent der Steuerkraftmesszahl sowie der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt. Dafür stimmten SPD und CDU.

Die Gruppe FDP/CDW/UWG und Freie Wähler sowie die Grünen hingegen hatten sich dafür eingesetzt, die 4,6 Millionen für die Kindertagesstättenbetriebskosten der Kommunen auszugeben, die Kreisumlage jedoch unverändert zu lassen.

Kreditaufnahmen des Kreises sinken ebenfalls

Der Nachtragshaushaltsplan hat jedoch auch für den Landkreis positive Effekte. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen wird um 5,1 Millionen Euro auf 9,6 Millionen Euro verringert. Allerdings wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber der bisherigen Festsetzung um 950.000 Euro auf 24,15 Millionen Euro erhöht. Die endgültige Entscheidung muss der Kreistag am 4. Juli treffen.

Landrat Christian Pundt erinnerte daran, dass sich die Haushaltszahlen im vergangenen Jahr ständig verändert hatten, weil unter anderem wegen der Corona-Krise und der Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine Geld vom Land überwiesen wurde. „Manchmal waren die Zahlen bereits bei der Vorlage in der Sitzung schon wieder überholt“, erklärte er. „Die Berechnung war noch nie so schwierig wie im vergangenen Jahr“, bestätigte Kämmerer Reiner Fürst. Nun könne man aber einen bedarfsfreien Betrag von 4,6 Millionen Euro festhalten, der an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt werden könne.

Gemeinden sind sehr unterschiedlich belastet

Pundt stellte aber auch fest, dass die Finanzkraft der Gemeinden und der Stadt im Landkreis sehr unterschiedlich ist. Er sehe, dass drei Kommunen an der Belastungsgrenze stehen. Drei Kommunen haben zudem gegen die „alte“ Festsetzung der Kreisumlage Widersprüche eingelegt. Es handelt sich dabei um Wildeshausen, Großenkneten und Wardenburg.

„Wir müssen überlegen, ob wir in Zukunft für die Kommunen unterschiedliche Prozentsätze festlegen“, kündigte Pundt mit Blick auf verschiedene Belastungen der Gemeinden an. „Manchen geht es extrem gut, anderen ganz schlecht“, stellte der Landrat fest. Immerhin, das machte er auch deutlich, sei der Landkreis bislang sehr gut durch das Nadelöhr der Flüchtlingskrise gekommen. „Dabei haben wir derzeit mehr Geflüchtete als im Jahr 2015“, so Pundt. Wichtig sei es, in Zukunft auch auf die Schulbetriebskosten der einzelnen Gemeinden zu schauen. Grundsätzlich gelte es aber zunächst zu klären, wo Diskussionsbedarf besteht.

Landrat: Wir sind maximal transparent

„Wir sind maximal transparent“, erklärte der Landrat und ließ durchblicken, dass er das bei den Kommunen manchmal vermisst.

Marion Daniel (FDP) wandte sich gegen die Senkung des Hebesatzes: „Es werden auch wieder andere Zeiten kommen“, sagte sie. Ihr Parteikollege Marko Bahr warnte, dass schon im nächsten Jahr der Hebesatz wieder steigen könnte. „Das ist psychologisch unklug, jetzt zu senken und dann wieder zu erhöhen“, meinte er.

Die Grünen wollten den Betrag ebenfalls lieber solidarisch verteilen und den Hebesatz nicht verändern. Philipp Albrecht (CDU) hingegen fand, dass man in diesem Jahr einmalig ein Signal setzen solle, um die Kreisumlage zu senken. Einige waren sich alle Politiker, dass schon für 2024 sehr genau geschaut werden sollte, wie es den einzelnen Gemeinden finanziell geht.