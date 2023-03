Umgestaltung Innenstadt: Politik widerspricht Verwaltung

Von: Dierk Rohdenburg

Engpass vor dem K+K-Markt: Dort gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, sagt Wolfgang Sasse. © dr

Nach Aussagen der Politik in Wildeshausen wurden die Umbaumaßnahmen in der Innenstadt nicht lange debattiert und lediglich zur Kenntnis genommen.

Wildeshausen – Während einige Anwohner und Geschäftsleute gegen die Umbaumaßnahmen an der Wester- und der Huntestraße in Wildeshausen protestieren, rätseln manche Ratspolitiker öffentlich darüber, wann die von der Stadtverwaltung in einem Anwohnerbrief genannten „intensiven Beratungen und Erörterungen in den städtischen Gremien und öffentlichen Sitzungen“ gewesen sein sollen.

„Die Idee zu den Maßnahmen ist im Stadthaus entstanden“, erinnert sich Bodo Bode (Pro Wildeshausen) an eine Bauausschusssitzung im Juni 2022, bei der die von der Verwaltung vorgelegten Pläne als Anhang zur Sitzungseinladung wegen der Größe kaum brauchbar gewesen seien. „Wir haben darüber nicht intensiv diskutiert“, so Bode. Es sei auch nur um eine Kenntnisnahme gegangen, da der Förderantrag schnell gestellt werden musste, um die Frist einzuhalten.

Es gab keine intensive Diskussion

Das Protokoll der Sitzung weist aus, dass es Kritik von Bode an der Verkehrsführung in der Innenstadt gab. Die damalige Grünen-Ratsfrau Ulrike Berg monierte zudem, dass sie zu hohe Geschwindigkeiten in den Straßen befürchtet. Der Vorschlag von Oliver Klär (Grüne), Temposchwellen in Betracht zu ziehen, wurde von der Verwaltung nicht befürwortet, weil durch das Abbremsen und Anfahren eine erhebliche Lärmbelästigung entstehe. Frank Voigt (AfD) monierte, durch den Wegfall von Parkflächen komme es zu Engpässen in der Innenstadt.

An eine intensive Diskussion können sich auch Jens-Peter Hennken (CDW) und Wolfgang Sasse (CDU) nicht erinnern. Er sei damals davon ausgegangen, dass die Längsaufstellung von Autos nur an den „Brennpunkten“ erfolgen soll, erinnert sich Sasse. „Wir mussten schnell entscheiden, damit wir eine Förderung erhalten.“ Wenn es jetzt noch nicht alles optimal gestaltet sei in der Innenstadt, könne man das nach eingehender Beobachtung sicherlich korrigieren. Schon jetzt zeige sich das ja in Höhe des K+K-Marktes, wo es zu Engpässen komme.

Infoveranstaltung vor Pollerinstallation angemahnt

Hennken kritisiert, dass auf den Straßen jetzt sehr schnell gefahren werden könne. Inhaltlich habe man damals im Ausschuss nicht groß diskutiert. Man habe vereinbart, das Thema Verkehr später noch eingehend zu behandeln. Marko Bahr (FDP) sieht die Umgestaltung in der Innenstadt ebenfalls kritisch. Offenbar sei die Information der Anlieger nicht so gut gelaufen, meint er. „Das müssen wir wohl noch mal aufarbeiten.“

Ebenso wie Sasse spricht sich Bahr dafür aus, die Anwohner bei der Diskussion über die Aufstellung von zwei versenkbaren Pollern an der Huntestraße und am Westertor zu beteiligen. „Hier muss es eine Infoveranstaltung geben“, so Sasse. Diese hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski in seinem Schreiben an die Anlieger auch angekündigt. Die Poller wurden übrigens schon bestellt.

Die weiteren Fraktionsvorsitzenden waren am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen.