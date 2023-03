Umgestaltung in der Wildeshauser Innenstadt: Alle Parkplätze längs zur Straße

Von: Dierk Rohdenburg

Ab jetzt wird längs der Straße geparkt. An der Westerstraße sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. © Hustedt

Bald kann in der Wildeshauser Innenstadt nur noch längs der Fahrbahn geparkt werden.

Wildeshausen – Passanten bleiben stehen, schauen prüfend, diskutieren über das, was derzeit auf den Wildeshauser Innenstadtstraßen geschieht: Die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Einkaufszone laufen auf Hochtouren. In großen Teilen der Westerstraße sind die Parkplätze bereits neu angeordnet, um die Gesamtsituation zu entzerren. Dabei wird die Schrägstellung in eine Längsaufstellung parallel zur Fahrbahn geändert.

„Das ist nicht zuletzt den Empfehlungen der Verkehrssicherheitskommission geschuldet“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Dienstag. Gerade die Vertreter der Polizei hätten die unfallträchtige Schrägstellung bemängelt.

Nadelöhr beseitigt

„Jetzt, wo die Bauarbeiten vorangeschritten sind, kann man zum Beispiel schon sehr schön sehen, dass das Nadelöhr auf der Westerstraße gegenüber der Eisdiele entschärft wurde“, betont Baudezernent Manfred Meyer. Es bestehe im Übrigen immer noch die Möglichkeit, später kleine Änderungen vorzunehmen. Das werde zum Beispiel in Höhe des K+K-Marktes geschehen, wo die neuen Parkplätze direkt vor dem Eingang des Einkaufsmarkts weiter in Richtung Fahrbahn verschoben würden, um mehr Platz für Passanten zu schaffen.

„Generell bleiben wir offen für Anregungen der Anlieger und haben deshalb auch die Pläne der Umgestaltung auf unsere Internet-Seite gestellt“, so Bürgermeister Jens Kuraschinski. So könne jeder nachsehen, was wo geplant sei und umgesetzt werde.

Bis Ende Juni sollen Arbeiten abgeschlossen sein

Die Parkplätze sind übrigens wie bisher durch Alu-Nägel ausgewiesen. Entgegen einzelner Nachfragen handelt es sich bei den neu angelegten Pflasterflächen gegenüber des K+K-Marktes sowie vor „Schuhmann“ und „Tedi“ nicht um Parkplätze, sondern um Sitzecken.

Wenn die Arbeiten an den Parkplätzen in der Wester- und Huntestraße abgeschlossen sind, werden dort nach Angaben der Stadt noch Bänke installiert und Beete eingerichtet. Außerdem gibt es neue Fahrradständer und E-Bike-Ladestationen. Bis Ende Juni sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.