Umfrage zum Verkehr und Parken

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Parken in Wildeshausen: Was denken die Bürger über die neuen Regelungen? © dr

Die Stadt Wildeshausen startet eine Online-Schnellumfrage zu den geplanten Parkgebühren und der Verkehrsregulierung in der Innenstadt.

Die Diskussion über die geplante Parkraumbewirtschaftung in der Wildeshauser Innenstadt hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Mittwoch. „Damit interessierte Bürger ihre Anregungen und Ideen einbringen können, haben wir jetzt eine Online-Schnellumfrage erstellt, die ab sofort über die Startseite der Stadt abrufbar ist“, berichtet Baudezernent Manfred Meyer.



Themen sind die vorgesehenen Parkgebühren und die Regulierung des Verkehrsaufkommens in der Wester- und der Huntestraße. Bis zum 12. Juni besteht ab sofort die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, bevor der Stadtentwicklungsausschuss die Vorschläge und Ideen in seine politischen Beratungen einbezieht.

Zum Hintergrund: Die Stadt Wildeshausen soll nach Empfehlung des Verwaltungsausschusses von Mitte Mai die Planungsgemeinschaft Verkehr (PVG) in Hannover damit beauftragen, das Verkehrskonzept für die Innenstadt fortzuschreiben. Dabei zu berücksichtigen ist die neu geschaffene Parksituation mit Längsaufstellung der Fahrzeuge. Zudem soll die PVG ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die jeweiligen Areale in der Wildeshauser Innenstadt entwickeln, das der Forderung entgegenkommt, Wildeshausen als attraktive Einkaufsmöglichkeit zu erhalten.

Der Verwaltungsausschuss legt in diesem Zusammenhang Wert darauf, dass die Öffentlichkeit sowie Vertreter der Anlieger in die Planungen eingebunden werden. Insbesondere zu den Themen Parkraumbewirtschaftungskonzept sowie der Notwendigkeit einer Regulierung des Verkehrsaufkommens auf Westerstraße und Huntestraße sollen die Anliegerinteressen berücksichtigt werden. Die Politik möchte zudem die Ergebnisse der Befragung der Bürger durch die Jade-Hochschule (wir berichteten) vorgelegt bekommen. Ziel ist es, im Herbst beschlussreife Entwürfe diskutieren zu können.

Die Verwaltung wird auch gebeten, alsbald mit Beteiligung der PGV eine weitere Ausschusssitzung zum Thema Parkraumbewirtschaftung anzuberaumen. Die Ratsfraktionen haben die Möglichkeit, bis zum 31. Mai ihre Vorstellungen vorzulegen, damit diese in der Sitzung berücksichtigt werden können. Auch die Anwohnerschaft soll die Gelegenheit erhalten, ihre Vorschläge einzubringen. Wie berichtet, hatte der Rat beschlossen, jährlich 200. 000 Euro mehr einzunehmen, um den Haushalt auszugleichen. Die Einnahmen sind für das Jahr 2024 eingeplant.