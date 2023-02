Ukrainischer Militärpastor in Wildeshausen zu Gast: Seelsorge unter Frontsoldaten

+ © Sabadasch Pastor im Krisengebiet: Juri Sabadasch hilft der Bevölkerung in den ehemals von den Russen besetzten Gebieten mit Spenden. © Sabadasch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Juri Sabadasch ist Militärseelsorger an der Front in der Ukraine. Wenn er sich dort unter Raketenbeschuss um Soldaten kümmert, bangen seine Frau und die drei Kinder, die in Harpstedt untergebracht sind, sowie die pfingstlerische Christusgemeinde in Wildeshausen, die regelmäßig für ihn betet, um sein Leben.

Juri Sabadasch ist ein Kerl von einem Mann: Kräftig, mit muskelbepackten Oberarmen, Vollbart und entschlossenem Blick. Doch er greift nicht zur Waffe, um die russischen Aggressoren zu bekämpfen. Er agiert mit der Bibel in der Hand und sagt: „Ich will den Glauben zu den Menschen bringen.“ Auch im Krieg würden gute und schlechte Charaktereigenschaften gezeigt. „Ich ermahne die Soldaten, menschlich zu bleiben. Beispielsweise, wenn sie jemanden gefangen nehmen, sollen sie ihn gut behandeln und nicht etwa foltern“, sagt der 45-jährige Pastor. Und was ist mit dem Gebot: Du sollst nicht töten? „Es ist Krieg“, sagt Sabadasch. „Das Gebot sagt, dass man nicht aus Neid oder Gier töten soll. Aber wenn jemand mit der Waffe in dein Haus gekommen ist, gilt das Gebot nicht, um sich zu verteidigen.“

Der Geistliche, der in Kiew lebt und regelmäßig an die Front fährt, um Soldaten zu unterstützen und Hilfsgüter in den vormals von den Russen besetzten Gebieten zu verteilen, hat klare Grundsätze und Vorstellungen von Ukraines Zukunft: „Sieg“, sagt er. „Und alle besetzten Gebiete befreien, um in den Grenzen zu leben, die vor der Besetzung der Krim galten.“

Bänder zum Abbinden von Gließmaßen

Dass bis dahin ein langer und verlustreicher Weg zurückzulegen ist, weiß der Geistliche. Und er sieht es täglich an der Front. Jedes Mal, wenn er aus Deutschland in die Heimat zurückkehrt, hat er 60 Bänder dabei, um Arme oder Beine abzubinden, damit die Blutungen nach einer schweren Verwundung gestoppt werden können. Er zeigt ein Video auf dem Smartphone, auf dem ein Soldat ein ganzes Paket mit Abbindebändern in der Hand hält und sich dafür bedankt.

+ Gespräch in der Kirche: Sekretärin und Dolmetscherin Laura Belsch, Pastor Wladimir Krasnikow und Pastor Juri Sabadasch (v.l.). © dr

Aber es gibt im Krieg nicht nur schwere Verletzungen zu beklagen. Sabadasch überbringt an die Angehörigen im Westen die schlechte Nachricht, wenn ein Soldat im Kampf sein Leben verloren hat und er versucht, Trost zu spenden – mit Gebet und der Bibel in der Hand.

Die Christusgemeinde in Wildeshausen hat im vergangenen Jahr viele Spenden erhalten und in die Ukraine weitergeleitet. In den Kirchenräumen haben mehrmals Geflüchtete über Monate gelebt, weil sie keine Wohnung finden konnten.

Am Samstag, 18. Februar, möchte Pastor Wladimir Krasnikow ab 11 Uhr in der Kirche an der Bleicher Straße in Wildeshausen über die Verwendung der Spenden berichten und stellt auch Bescheinigungen darüber aus. Im Anschluss soll es ein gemeinsames Mittagessen und den Austausch für alle Beteiligten geben.