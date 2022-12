Ukrainerin erfährt in Wildeshausen: Haus in der Heimat zerbombt

Von: Dierk Rohdenburg

Nach dem Angriff: Das Haus ist zerstört. © Barabash

Natalija Barabah aus der Ukraine hat in Wildeshausen Zuflucht gefunden. Vor wenigen Tagen erfuhr sie, dass ihr Haus, indem ihr Ehemann war, von einer russischen Rakete zerstört wurde.

Wildeshausen – Die Vorstellung, dass das eigene Wohnhaus nach einem Bombenangriff in Schutt und Asche gelegt wird, kennen in Deutschland nur Senioren aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und Menschen, die beispielsweise aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie Natalija Barabash, die auf Anraten ihres Mannes Michael mit ihren Kindern Vladislav (14) und Victorija (5) aus Dnipro, einer Millionenstadt im Osten der Ukraine, nach Deutschland geflüchtet ist und bei Leo und Annegreth Kurth in Wildeshausen unterkam.

Vor dem Raketenangriff: Das Haus in Dnipro. © -

Am 15. September war Natalija aus der Ukraine ausgereist. Die 38-Jährige wollte ihre Heimat eigentlich nicht verlassen, doch ihr 44-jähriger Mann hatte sie den ganzen Sommer über gedrängt, weil es zu gefährlich sei. „Als meine Tochter nachts nicht schlafen konnte und geträumt hat, dass eine Rakete auf unser Haus fällt, habe ich mich entschieden, doch zu gehen“, erinnert sich die Ukrainerin. Sie kannte Menschen, die in Wildeshausen untergekommen waren, und flüchtete deshalb in die Kreisstadt des Landkreises Oldenburg.

Fünf Häuser wurden komplett zerstört

Der Albtraum der Tochter wurde am 26. November wahr: Nach Angaben von Natalija ging in dem reinen Wohngebiet eine Rakete auf der Straße nieder und explodierte. „Fünf Häuser wurden komplett zerstört, 20 sind schwer beschädigt“, schildert die Ukrainerin. Der Krieg werde mit unverminderter Brutalität weitergeführt – auch wenn in den westlichen Medien davon immer weniger zu lesen sei. Von ihrem Haus sei nur noch Schutt übrig, sagt Natalija. Die Familie hätte es über 14 Jahre lang gebaut.

Zerbombte Küche: Hier überlebte Michael den Raketenangriff. © -

Glück im Unglück: Michael, so Natalija, sei in der Küche gewesen, als die Rakete niederging. Er habe die Explosion stark blutend und schwer verletzt überlebt. Nach einer Behandlung im heimischen Krankenhaus konnte er inzwischen bei Freunden unterkommen, muss aber jeden Tag ambulant zur Klinik, um die Wunden versorgen zu lassen.

„So also ist die Wirklichkeit Putins, der angeblich ja nur militärisch bedeutsame Ziele und Energieinfrastruktur angreifen lässt“, zeigt sich Leo Kurth entsetzt. „In Wirklichkeit demonstriert er seine Einstellung zum ,Brudervolk‘ aber nach dem Motto: ,Willst du nicht mein Bruder sein, so hau‘ ich dir den Schädel ein.‘“

Ihr Mann muss in der Ukraine bleiben

Natalija kann mit ihrer Familie zunächst in Wildeshausen bleiben. Wie es weitergeht, weiß sie noch nicht. „Ich bin geschockt und habe keine Ahnung, was ich machen soll“, erklärt sie. „Wir sind ein friedliches Volk. Warum werden wir angegriffen?“

Ein Bild aus besseren Tagen: Die ukrainische Familie in einem Urlaub. Derzeit sehen die Kinder ihren Vater nur auf dem Smartphone. © -

Am liebsten hätte es Natalija, wenn ihr Mann zu ihrer Familie nach Deutschland kommen würde. Doch er darf das Land nicht verlassen. Männer in seinem Alter müssen entweder bei Sanitätsdiensten helfen oder das Land verteidigen. „Er erhält keine Dokumente, um ausreisen zu können“, sagt die Ehefrau.

Michael ist wohl auf dem Weg der Besserung. Versuchen, das Haus aufzubauen, wird er zunächst nicht. Zu groß ist die Angst, dass noch einmal eine Rakete einschlägt. „Das können wir erst tun, wenn der Krieg beendet ist“, erklärt Natalija. Sie hoffe, dass das schon bald der Fall ist.