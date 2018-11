Überschuldung steigt in Wildeshausen am höchsten

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Aktuell sind im Landkreis Oldenburg knapp 9 .100 Menschen verschuldet. Die Quote von 8,52 Prozent ist insgesamt leicht gesunken (2017: 8,59 Prozent). Positiver Spitzenreiter ist erneut die Gemeinde Hude, in der nur 6,51 Prozent aller Einwohner tief in der Kreide stehen. Der höchste Zuwachs von 9,44 auf 9,92 Prozent ist in der Kreisstadt Wildeshausen zu verzeichnen. Diese Zahlen sind dem gerade veröffentlichten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zu entnehmen.

„Die Überschuldungslage privater Verbraucher in Deutschland bleibt trotz weiterhin stabiler Konjunktur angespannt “, so Michael Bolte, Geschäftsführer von Creditreform Oldenburg. „Angesichts der Rahmenbedingungen ist für die nächsten Monate nicht davon auszugehen, dass die Überschuldungszahlen sinken werden. Zudem werden die Wohn- und Mietkosten in deutschen Städten immer mehr zum Überschuldungsrisiko.“ Laut Creditreform liegt eine Überschuldung vor, wenn ein Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen in absehbarer Zeit nicht begleichen kann und ihm weder Vermögen noch andere Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Oder kurz: Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben übersteigen dauerhaft die Einnahmen.

Mit diesem Problem haben im Landkreis Oldenburg besonders die Wildeshauser, noch etwas stärker aber die Großenkneter zu kämpfen. Dort beträgt die Quote 10,4 Prozent. Die Gemeinde ist damit unrühmlicher Spitzenreiter im Kreis. Allerdings ging dort – wie in fast allen anderen Kommunen mit Ausnahme von Hatten und Wildeshausen – die Zahl der verschuldeten Menschen im vergangenen Jahr zurück. So sank sie in Dötlingen von 9,01 auf 8,81 Prozent und in Harpstedt von 9,12 auf 8,96 Prozent. Hude weist inzwischen gar die niedrigste Quote im gesamten Oldenburger Land auf. Der Landkreis Oldenburg hat hinter dem Ammerland und Vechta die drittniedrigste Quote im Raum Weser-Ems.

Florian Ferlemann von der Schuldnerhilfe Wildeshausen sieht seinen Eindruck durch die Zahlen bestätigt. „Ich kann spüren, dass mehr zu tun ist“, sagt er. Aber warum das so ist, wisse er auch nicht, räumt der Leiter des Beratungsbüros in der Kreisstadt ein. Im vergangenen Jahr haben sich 1664 Menschen aus dem Landkreis von Ferlemann und seinen Kollegen beraten lassen. Dieses Angebot ist kostenlos, kommt aber auf lange Sicht den Sozialkassen zugute. Denn diese würden entlastet werden, heißt es in einem Tätigkeitsbericht der Schuldnerhilfe. Schließlich gehe es darum, Betroffene langfristig aus ihrer finanziell klammen Situation zu befreien und ihre Finanzen wieder in geordnete Bahnen zu bringen.

Schwerpunkt der Beratung ist die Stadt Wildeshausen, in der die Mitarbeiter an der Westerstraße präsent sind. Allerdings werden auch Außensprechstunden in Ganderkesee, Bookholzberg und Wardenburg angeboten. Weitere Infos unter Tel. 04431/948871 und im Internet.

www.schuldnerhilfe-ev.net

Rubriklistenbild: © dpa