Überprüft anhand der Höhe des Risikos

Lebensmittelkontrolleure untersuchen eine Vielzahl an Produkten in den unterschiedlichsten Betrieben. Foto: Franitza

Wildeshausen/Landkreis – Die Verbraucherschutzorganisation „Foodwatch“ hat die Häufigkeit von Lebensmittelkontrollen in Niedersachsen erfragt (wir berichteten). Sind die Zahlen für manche Kreise augenscheinlich sehr niedrig, liegt der Landkreis Oldenburg mit einem Wert von 91 Prozent für das Jahr 2018 weit oben in der Spitzengruppe. Doch was bedeutet diese Zahl? Heißt das etwa, dass neun Prozent der Betriebe nicht kontrolliert werden und es eine Lücke gibt?

Dem sei in keinem Fall so, sagt Dr. Gero Leiner, beim hiesigen Veterinäramt zuständig für die Lebensmittelüberwachung. Diese Zahl ergebe sich aus einer komplexen Gesetzesvorgabe, erläutert er in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sinnhaftigkeit dieser Angabe erschließe sich für den Laien nicht unbedingt und spiegele nicht zwangsläufig die bloße Anzahl der Kontrollen im Verhältnis zu den Betrieben wider. „Das Land Niedersachsen gewährt da sogar einen gewissen Spielraum“, weiß der Veterinär: Die errechnete Zahl solle mindestens 55 Prozent betragen. „Im Landkreis Oldenburg liegen wir also deutlich darüber“, konkretisiert er die Aussagekraft der Angabe.

„Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz“, beschreibt Leiner die Vorgehensweise der Behörde. Zu Grund liege die Frage, wie viel Kontrolle denn ausreichend sei – einmal wöchentlich oder nur einmal im Jahr? Die Bandbreite der zu überprüfenden Firmen und Geschäfte sei denkbar breit: vom fleischverarbeitenden Betrieb bis zum Supermarkt, vom landwirtschaftlichen Erzeuger bis zum Schnellimbiss. Daher bewerte man zum einen die Waren, die hergestellt oder angeboten werden: Handelt es sich etwa um frisches Fleisch oder Spinat vom Feld? Ist es abgepackte Ware im Supermarkt oder Getränke in Gasflaschen – also vergleichsweise sicher. Seit Neuestem gehörten auch Online-Händler zum Portfolio, ergänzt Leiner: Da könne es sein, dass diese zwar ihren Firmensitz im Landkreis habe, die tatsächliche Ware aber woanders gelagert ist.

„Es gibt verschiedene Parameter“, so Leiner. Ein wichtiger Gesichtspunkt seien zudem die Erfahrungen der Kontrolleure: Ist der Betrieb schon seit langer Zeit als ordentlich bekannt oder sind häufiger Mängel festgestellt worden? Anhand dieser verschiedenen Faktoren ergibt sich das Kontrollintervall: „Es gibt Betriebe, die viermal jährlich kontrolliert werden“, andere deutlich seltener. „Wir kennen unsere Betriebe und wissen, wo wir genauer hinschauen müssen.“

1214 Lebensmittelbetriebe – ohne die Landwirtschaft – finden sich derzeit im Datenbestand der Behörde. „Weit mehr als 1 000 Kontrollen“ stünden jedes Jahr an. Darunter fänden sich neben den gesetzlichen Soll-Kontrollen auch solche nach Verbraucherhinweisen oder nach Ergebnissen von Lebensmittelproben. Ebenso weit sei das Feld der Prüfkriterien, neben der Hygiene etwa die Einhaltung der Kennzeichnungspflicht, aber auch der Gesundheits- und Kenntnisstand der Angestellten. „Wir ziehen auch Proben vor Ort“, sei es das Fett aus der Fritteuse oder der Spinat direkt vom Feld, nennt Leiner Beispiele.

„Es gibt ganz verschiedene Beanstandungsgründe“, fasst er die Ergebnisse zusammen, „die allermeisten Betriebe sind aber sauber und in Ordnung. Sonst wären sie auch nicht mehr am Markt.“ Dabei gehe es oft nur um geringfügige Mängel – wie sie auch in jedem Privathaushalt auftauchen könnten –, die für die geschulten Augen der Kollegen leicht zu entdecken seien. „Wir sehen vieles, was andere nicht sehen.“ Aber natürlich kommen auch Fälle vor, bei denen die Kontrolleure drastischer durchgreifen müssen, konkret etwa bei einem Gastronomiebetrieb, der aufgrund eines Schädlingsbefalls kurzerhand geschlossen wurden.

Neben der Behördenleitung seien vier Kontrolleure im Einsatz, die von Verwaltungskräften unterstützt werden. Ein „Mehr“ an Kontrolle sei zwar generell immer möglich – das hänge aber von der Anzahl der Mitarbeiter ab, und diese von den dafür zur Verfügung gestellten Gelder. Am Ende stehe die Frage: „Was ist zu viel Kontrolle, was ist zu wenig“, schlägt Leiner den Bogen zur Eingangsfragestellung. fra